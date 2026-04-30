Die zunehmenden Inflations- und Konjunktursorgen machen es auch für die Notenbanken nicht leichter: Das habe sich in einem ungewohnt zwiegespaltenen Fed gezeigt, heisst es im Handel. Im weiteren Tagesverlauf stehen dann die Entscheidungen der EZB und der Bank of England im Fokus, wo ebenfalls die Kommentare auf die Goldwaage gelegt werden dürften. Nachmittags rücken neben europäischen Inflationsdaten auch zahlreiche, potenziell marktbewegende US-Konjunkturdaten in den Fokus, bevor sich die Anleger hierzulande in ein langes Maifeiertags-Wochenende verabschieden. Auf die Apple-Zahlen und weitere Unternehmensberichte aus Übersee wird der Markt dann erst in der neuen Woche reagieren können.