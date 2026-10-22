American Airlines hat wegen stark gestiegener Kerosinpreise die Jahresprognose gesenkt und damit die Aktie unter Druck ‌gesetzt. ⁠Die Papiere der US-Fluggesellschaft geben im vorbörslichen Handel um vier Prozent nach. Rivalen wie United und Delta verlieren rund ⁠zwei bis 2,5 Prozent. American erwartet nun für das Gesamtjahr 2026 einen Verlust je Aktie zwischen 1,00 und 1,60 Dollar. Zuvor ‌war die Fluggesellschaft von einem Gewinn von 65 Cent bis zu einem ‌Verlust von 65 Cent je Aktie ausgegangen. Im abgelaufenen ​dritten Quartal weitete American Airlines den Nettoverlust auf 269 Millionen Dollar aus, nach 114 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Als Hauptgrund nannte die Fluggesellschaft die Treibstoffkosten. Für das vierte Quartal rechnet sie mit einem Kerosinpreis von etwa 4,70 Dollar pro Gallone, was fast einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.