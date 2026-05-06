Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump von «grossen Fortschritten» auf dem ‌Weg ⁠zu einem «endgültigen Abkommen» mit Teheran gesprochen. Zugleich beschleunigte sich der Handel mit Werten rund um ⁠Künstliche Intelligenz (KI). «An den Märkten ist über Nacht wieder Ruhe und Stabilität eingekehrt», schrieben die Analysten von Westpac in einer ‌Studie. Das Risiko einer Eskalation im Nahost-Konflikt werde als geringer ‌eingeschätzt. «Die Anleger haben bei den Gewinnern des Jahres ​2026 zugegriffen und bauen ihre Positionen weiter aus», sagte Chris Weston, Research-Chef bei der Pepperstone Group in Melbourne. «Es gab einige Käufe bei Rohstoffwerten aus dem S&P 500, aber es sind weiterhin die Technologieaktien, die den Grossteil der Mittelzuflüsse anziehen, insbesondere Apple und die Speicherchip-Werte.»