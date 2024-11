Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte er 0,7 Prozent fester bei 19.146,17 Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es nach langer Richtungssuche doch noch bergauf. Am Freitag kommen auf dem European Banking Congress (EBC) in Frankfurt Spitzenvertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bankenwelt zusammen, um über die Aussichten für die Finanzbranche im Euroraum zu diskutieren. Im Fokus stehen unter anderem die schwache Wirtschaft in der 20-Länder-Gemeinschaft sowie die neuen Unsicherheiten angesichts der Zollerhöhungspläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Bei den Konjunkturdaten blicken Börsianer auf die Einkaufsmanagerindizes. Experten erwarten, dass das Barometer für die deutsche Industrie und Dienstleister bei 48,6 Punkten verharrt und damit unter der Schwelle von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen dürfte sich im November nach Trumps Wahlsieg nicht aufgehellt haben.