Die eigentliche Musik spielt an diesem Tag aber in den hinteren Reihen. Dabei reichen die Kursreaktionen auf die vorgelegten Zahlen von Komax (vorbörslich +4,5 Prozent) bis Swissquote (-10,4 Prozent). Analysten werten bei Komax vor allem Punkte wie den Auftragseingang positiv. Derweil hat die Onlinebank im ersten Semester 2026 unter der Schwäche im Markt mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen gelitten. Ebenfalls starke Bewegungen zeigen Arbonia (+5 Prozent) oder Idorsia (-1,4 Prozent) auf.