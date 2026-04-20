Angesichts der nach wie vor fragilen Lage im Süden des Libanon und um die für den Ölmarkt wichtige Strasse von Hormus, bleibt die Lage an der Börse angespannt. Bereits über das Wochenende dürften die jüngst aufgekommenen Hoffnungen einen Dämpfer erhalten haben. Der Iran machte am Samstag die Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig, mit der Begründung, dass die USA ihrerseits an der Blockade iranischer Häfen festhielten. Zugleich präsentiert sich die Waffenruhe im Südlibanon zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz brüchig. Die Hoffnungen ruhen nun auf möglichen neuerlichen Friedensgesprächen. Eine US-Delegation ist dazu in die pakistanische Hauptstadt Islamabad gereist.