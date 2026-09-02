Durch die wieder zugespitzte Lage in Nahost und damit gestiegene Ölpreise mehren sich Inflationssorgen und damit Zinsängste an den Märkten. Denn in den nächsten zwei Wochen entscheiden sowohl die EZB als auch die US-Notenbank Fed über ihre Leitzinsen. Während die Erwartungen bei der EZB klar auf Erhöhung stehen, ist es in den USA noch nicht ganz so sicher, auch wenn die Erwartungen an eine Zinsanhebung gestiegen sind. Umso aufmerksamer werden die kommenden Konjunkturdaten beäugt.