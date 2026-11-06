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17:40
Der Schweizer Aktienmarkt beendet den Handel am Freitag im Minus, kommt aber glimpflich davon im Vergleich zum Ausverkauf an der Wall Street. Dort erlebt der Nasdaq 100 am Vortag den stärksten Kurseinbruch seit dem Corona-Crash im März 2020.
Der SMI schliesst 1,14 Prozent tiefer bei 14'796,50 Punkten. Sein Tagestief liegt bei 14'596 Punkten, zeitweise steht er am Mittag mit über 2 Prozent im Minus. Auf Wochensicht verbucht der Leitindex ein Minus von 0,10 Prozent. Der SPI gibt 1,31 Prozent auf 20'808,40 Zähler nach und liegt auf Wochensicht 0,19 Prozent im Minus.
19 der 20 SMI-Titel schliessen tiefer. Swiss Re büsst mit 4,6 Prozent am meisten ein, gefolgt von Alcon (-2,4 Prozent) und Zurich (-2,1 Prozent). Auch Sika (-1,9 Prozent), Geberit (-1,8 Prozent) und Galderma (-1,7 Prozent) geben deutlich nach. Einziger Gewinner ist Sandoz mit einem Plus von 0,2 Prozent. Die UBS (-0,9 Prozent) stützt am Vormittag nach einer Kurszielerhöhung auf 50 Franken durch die RBC noch, gibt im Nachmittagshandel aber ebenfalls nach. Händler fragen sich, ob der Einbruch eine Bereinigung nach den US-Zwischenwahlen ist oder den Beginn einer Abwärtsphase markiert. Hintergrund des globalen Abverkaufs sind die geänderten politischen Verhältnisse in den USA, die Sorgen schüren, dass erwartete Milliarden-Investitionen ins Stocken geraten könnten.
Am deutlichsten abwärts geht es unter den grösseren Nebenwerten bei Medacta und Barry Callebaut. Medacta büsst nach einer Gewinnwarnung für das laufende Jahr 13,6 Prozent ein, Barry Callebaut gibt 5,2 Prozent nach. Auch Kühne+Nagel (-4,0 Prozent) und Sulzer (-3,5 Prozent) stehen deutlich unter Druck.
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17:13
Eine angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr beschert den Aktien von Airbnb einen Kurssprung von mehr als zehn Prozent.
Der Vermittler von Ferienunterkünften verweist auf eine robuste weltweite Nachfrage nach Urlaubsreisen. Der optimistische Ausblick steht im Gegensatz zu den Prognosen von Wettbewerbern wie Booking, Expedia und TripAdvisor.
Diese hatten zuletzt Herausforderungen wie höhere Flugpreise infolge des Krieges im Iran und Unruhen in Teilen Europas angeführt.
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16:50
Die USA und der Iran nähern sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg einem möglichen Durchbruch bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs an. Teheran zeige sich bereit, über Fragen zu seinem Atomprogramm zu sprechen, die bislang nicht zur Debatte standen, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter Diplomat. Der Iran prüfe Vorschläge zu seinen Atomaktivitäten, die vom wichtigsten Vermittler Katar vorgelegt wurden.
US-Präsident Donald Trump sprach kürzlich telefonisch mit Katars Staatsoberhaupt über die Bemühungen um eine Deeskalation. Trump und der katarische Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, sprachen über Katars Bemühungen, die Differenzen zwischen den Kriegsparteien zu überwinden und eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts zu erreichen. Das teilte das Büro des Emirs am Freitag mit.
«Am Ölmarkt herrscht wieder mehr Zuversicht: Sollten die diplomatischen Bemühungen erfolgversprechend aussehen, könnten die Ölpreise sogar noch etwas weiter nachgeben», kommentierten die Rohstoffexperten der Commerzbank. Zudem habe sich die Lage für physischer Öllieferungen entspannt. «Grund hierfür ist das reichliche Rohölangebot aus der Golfregion, das wieder das Vorkriegsniveau erreicht hat.» Dies dürfte auch der Bericht der Internationalen Energieagentur (EIA) bestätigen, der in der kommenden Woche veröffentlicht wird.
«Entscheidend ist, ob das Weisse Haus seine Strategie gegenüber dem Iran ändert», sagte Pavel Molchanov, Analyst bei Raymond James, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine dauerhafte diplomatische Einigung, die zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus führe, könnte die Ölpreise noch weiter sinken lassen. Allerdings sei weiterhin Skepsis angebracht.
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16:01
US-Technologieaktien haben sich zum Wochenschluss erholt. Die Aussicht auf eine strengere Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hatte die Anleger verschreckt und weltweit Billionen Dollar an Börsenwert vernichtet.
Am Freitag stieg der Index der Technologiebörse Nasdaq am Morgen (Ortszeit) um 1,4 Prozent auf 24'620 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel um 0,2 Prozent auf 51'428 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte ein Prozent höher bei 7430 Zählern.
Die Aktien des Chip-Herstellers Nvidia stiegen um 6,1 Prozent. Zuvor hatte das Papier den schlechtesten Handelstag seit Januar 2025 erlebt. Auch andere Schwergewichte der Branche wie AMD, Intel und Micron Technology, legten zwischen 4,5 und zehn Prozent zu.
Die Papiere von Tesla und SpaceX erholten sich ebenfalls und stiegen um knapp zwei beziehungsweise sechs Prozent. Analysten rieten dennoch zur Vorsicht. Sobald die Demokraten ab Januar im neuen Kongress die Mehrheiten in beiden Kammern übernehmen, steht nach Angaben von Parlamentsmitarbeitern eine Flut von Gesetzesentwürfen an, die KI-Systeme und den Ausbau von Rechenzentren ins Visier nehmen.
Auf Konjunkturseite blickten die Anleger auf den Arbeitsmarkt. Die US-Beschäftigung hat im Oktober überraschend kräftig zugelegt. Unter dem Strich entstanden 165'000 Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft. Experten hatten nur mit 65'000 Stellen gerechnet. Händler verstärkten ihre Wetten darauf, dass die Fed die Zinsen bereits im nächsten Monat anheben dürfte.
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15:41
Am Vortag hatten die drei grossen US-Indizes so stark nachgegeben wie seit April 2025 nicht mehr: Der Nasdaq brach um 5,5 Prozent ein und notiert seither mehr als 10 Prozent unter seinem Rekordhoch, was an der Wall Street als Korrektur gilt. Der S&P 500 verlor 4,4 Prozent, der Dow über 1800 Punkte oder 3,4 Prozent.
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15:03
Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte am Vortag dürfte sich der Nasdaq 100 zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Index rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag 1,4 Prozent höher auf 27'006 Punkte. Am Donnerstag hatte die Furcht vor einer womöglich schärferen Regulierung rund um Künstliche Intelligenz (KI) nach dem Wahlerfolg der Demokraten in den USA die Anleger in die Flucht geschlagen, das Börsenbarometer war um 6,4 Prozent abgesackt.
Experten wollten derweil den Kursrutsch nicht überbewerten. «Wir gehen davon aus, dass der KI-Investitionszyklus weiterhin intakt ist, das Gewinnwachstum der Unternehmen stabil bleibt und ein positives globales Konjunkturumfeld die Aktienmärkte stützen dürfte», sagte Mark Haefele, Chefanlagestratege beim Vermögensverwalter UBS Global Wealth Management. Auch wenn es nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen in den USA zu einer Phase der Marktverunsicherung kommen könnte, glaube er nicht, dass die Fundamentaldaten einen anhaltenden Abschwung an den Börsen rechtfertigen.
Seit dem Erdrutschsieg der US-Demokraten bei den Kongresswahlen am Dienstag sind die Finanzmärkte nervös. Denn die Demokraten stehen den Chancen von KI skeptischer gegenüber als die Republikaner, die sich traditionell für den Abbau staatlicher Vorgaben starkmachen.
Tech-Konzerne müssen sich auf mehr Gegenwind bei ihren riesigen Rechenzentren für KI einstellen. Diese werden für Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangel verantwortlich gemacht. Zudem wird befürchtet, dass die Energiepreise wegen des sehr hohen Strombedarfs auch in der Breite steigen könnten.
Die Unsicherheit mit Blick auf die künftige Höhe von KI-Investitionen strahlt derweil auch auf die Gesamtwirtschaft aus. Aktuell wird noch davon ausgegangen, dass diese das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten erheblich ankurbeln. Sollte sich jedoch der Ausbau der dafür nötigen Rechenzentren deutlich verlangsamen, könnte dies die Konjunktur belasten. Insofern taxierte IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,9 Prozent im Minus.
Robuste US-Jobdaten für Oktober rückten erst einmal in den Hintergrund. Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sprach von einer überraschend soliden Beschäftigungsentwicklung.
Unter den Einzelwerten legten viele am Vortag abgestrafte Aktien aus der Chipbranche oder deren Umfeld wie AMD, Marvell Technology, Micron, Nvidia oder SpaceX im vorbörslichen US-Handel wieder teils deutlich zu.
Zu der Erholung trugen auch gute Unternehmensnachrichten bei. So hatte der Rechenzentrumsbetreiber und Bitcoin-Miner Iren ein laut Experten ordentliches Umsatzwachstum im Bereich Cloud-Lösungen für Künstliche Intelligenz verzeichnet. Zudem habe das bereinigte operative Ergebnis positiv überrascht, schrieb Experte John Todaro vom Analysehaus Needham. Damit zogen die Anteilscheine von Iren um 14 Prozent an.
Die Papiere von Cloudflare stiegen um 20 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte seine Gesamtjahresprognose für alle wichtigen Kennzahlen angehoben.
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14:26
Die Aktien der «Magnificent Seven» zeigen ein gemischtes Bild. Im Zuge einer Erholung im Bereich der KI-Infrastruktur führt Nvidia mit einem Plus von 4,0 Prozent das Feld an. Danach folgen Tesla +1,7 Prozent, Alphabet -0,1 Prozent, Meta Platforms unverändert, Apple -1,2 Prozent, Amazon -0,8 Prozent und Microsoft -0,7 Prozent.
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13:59
Eine knappere Liquidität bedeute weniger «marginale Käufer» - und das bei gleichzeitigem Anstieg des Aktienangebots, schreiben die Strategen der Research-Boutique Variant Perception. Der proprietäre «Business Cycle Financing Index» sei deutlich zurückgegangen. Dies deute darauf hin, dass Aktien mit hohem Beta in den kommenden zwölf Monaten schlechter abschneiden werden als Aktien mit geringer Volatilität. Zudem sei die globale Überschussliquidität nahezu auf null geschrumpft - ein Gegenwind für den globalen Aktienmarkt bis ins Jahr 2027.
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13:33
Cloudflare gehören an den US-Vorbörsen zu den grössten Gewinnern mit einem Plus von 19 Prozent. Das Unternehmen wies für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 39 Prozent aus und hob die Jahresprognose an. Airbnb avancieren um 13 Prozent und Lam Research legte nach Ankündigung eines 25-Mrd.-Dollar-Aktienrückkaufprogramms 10 Prozent zu. Nvidia, Sandisk und Co. gewinnen 5 bis 15 Prozent hinzu. Mit Abgaben von 21 Prozent werden DraftKings gehandelt, nachdem das Unternehmen die Erwartungen zum dritten Quartal verfehlte und die Gewinnprognose nach unten schrauben musste. Atlassian verlieren 14 Prozent wegen einer vorsichtigeren Guidance.
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13:02
Die Futures der US-Aktienmärkte tendieren uneinheitlich:
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11:50
Wirklich grosse Bewegungen sind zum Wochenschluss am Devisenmarkt nicht auszumachen. Generell präsentiert sich aber der US-Dollar nach den Midterm-Turbulenzen etwas fester. So notiert etwa das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,8182. Auch zum Euro gewinnt der Greenback leicht hinzu. Hier werden aktuell Kurse von 1,1173 nach 1,1193 am frühen Morgen gestellt. Das Euro/Franken-Paar tritt mit 0,9142 mehr oder weniger auf der Stelle.
Im Handelsverlauf steht mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht nach dieser bereits ereignisreichen Woche das grosse Datenhighlight aus den USA bevor. Die Payrolls liefern einen Hinweis auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Markt werde wieder ein etwas stärkerer Stellenaufbau erwartet, heisst es etwa bei der Commerzbank. Die Zeit der grossen Überraschungen scheine aber mittlerweile vorbei zu sein, so die Experten. Bleibt der Arbeitsmarkt robust, dürften die Notenbanker ihren Fokus auf der Inflation belassen.
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11:40
Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenschluss tiefrot. Im Vergleich zum Ausverkauf an der Wall Street am Vortag oder in Asien kommt der hiesige Markt ebenso wie die meisten europäischen Börsenplätze aber glimpflich davon. In den USA etwa hat der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vortag den stärksten Kurseinbruch seit dem Corona-Crash im März 2020 erlebt. «Investoren strömten alle gleichzeitig zum Ausgang», fasst eine Händlerin zusammen.
Wie hoch die Nervosität aktuell ist, zeigt auch der Volatilitätsindex VSMI. Mit +12,7 Prozent auf 18,54 Punkte steht er so hoch wie zuletzt im Mai. Auch von anderen Assetklassen wie dem Bitcoin kommen aktuell wenig Entspannungssignale. So hat die bekannteste Kryptowährung die psychologisch wichtige Marke von 80'000 US-Dollar unterschritten.
Wie ein Händler sagt, stellt sich für Anleger nun die entscheidende Frage: «War der gestrige Einbruch eine Bereinigung nach den US-Zwischenwahlen, oder kündigt er eine Fortsetzung der Abwärtsphase an?»
Angesichts der wirklich grottigen US-Vorgaben halten sich die Technologie-Aktien und KI-nahen Werte aber überraschend gut. Allerdings hatten die meisten bereits am Donnerstag Federn gelassen. So stehen Logitech (-0,3 Prozent) besser da als der Markt. VAT, Huber+Suhner, AMS Osram, Comet, Inficon und Belimo gewinnen allesamt sogar bis 2,4 Prozent hinzu. Grund für den zuvor beobachteten globalen Abverkauf waren die geänderten politischen Verhältnisse in den USA. Sie schürten die Sorgen, dass die erwarteten Milliarden-Investitionen ins Stocken geraten könnten.
Bei einigen SMIM-Mitgliedern wie Kühne+Nagel (-3,1 Prozent) oder Sonova (-2,6 Prozent) belasten Herabstufungen durch Analysten zusätzlich. Noch deutlicher geht es im Mid-Cap-Index nur für Barry Callebaut (-4,6 Prozent) abwärts.
Nachrichten lieferten vor allem Werte aus den hinteren Reihen. Besonders stechen da Medacta (-9,6 Prozent) mit einer Gewinnwarnung für das laufende Jahr hervor. Bei Aryzta (-1,2 Prozent) geht unterdessen Finanzchef Martin Huber. Er wird eine andere Führungsaufgabe ausserhalb des Unternehmens übernehmen.
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11:00
Angesichts der Turbulenzen am Aktienmarkt haben Anleger am Freitag bei Dollar und Staatsanleihen zugegriffen. Der Dollar-Index gewann in der Spitze 0,5 Prozent auf 102,02 Punkte, die Kurse vieler Staatspapiere zogen an. Im Gegenzug fielen die Renditen. Die US-Währung wie auch Staatsbonds werden in unruhigen Zeiten gern als sichere Häfen angesteuert.
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10:44
Die Nasdaq-Futures, welche in der Nacht auf Freitag weiter nachgaben, befinden sich auf Erholungskurs. Der Kontrakt steht 1,7 Prozent höher.
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10.27
Die Valoren der Swiss Re geben um 4,2 Prozent nach, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI 1,6 Prozent tiefer steht. Der stagnierende Ergebnisausblick von Swiss Re sowie ein nachlassender Schwung bei den Vertragserneuerungen könnten die hohe Bewertung des Unternehmens unter Druck setzen, meinen die UBS-Analysten in einem Kommentar am Freitag. Sie bestätigen deshalb ihre Verkaufsempfehlung für den Rückversicherungstitel mit einem Kursziel von 115 Franken.
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10:13
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10:05
Trotz einer kräftigen Gewinnsteigerung im dritten Quartal ist Daimler Truck an der Börse unter die Räder gekommen. Die Aktien fielen in der Spitze um 8,3 Prozent auf 38,42 Euro und markierten damit den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres. Sie waren schwächster Wert im Dax, der selbst 1,7 Prozent nachgab. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn notierten die Papiere des Lkw-Bauers noch fast vier Prozent schwächer. Einem Händler zufolge war eine starke Bilanz bereits erwartet worden. Es könnte sein, dass dies den Anlegern nicht reiche, erklärte er. Daimler Truck bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft von sieben bis neun Prozent.
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09:37
Auf die blaue Welle zur Wochenmitte folgt zum heutigen Wochenschluss dann die rote Welle. Tiefrote Vorgaben der Wall Street und aus Asien lassen auch den an sich defensiven Schweizer Aktienmarkt nicht kalt. Die Konsolidierung an den internationalen Aktienmärkten gewinnt zunehmend an Dynamik. Besonders der Halbleiter- und KI-Sektor gerät unter erheblichen Verkaufsdruck.
Im Blue-Chip-Index reicht die Abgaben-Spanne von -0,3 Prozent bei Logitech bis -2,6 Prozent bei Swiss Re. Auch in den hinteren Reihen halten sich einige der Tech-Werte überraschend gut. So gewinnen AMS Osram um 0,9 Prozent hinzu. Allerdings waren sie am Vortag zweistellig in den Keller gerauscht. Auch Huber+Suhner (+0,4 Prozent) oder Inficon (-0,8 Prozent) halten sich besser als der Markt, während VAT oder Comet in etwa mit dem Markt fallen.
Zudem bewegen noch zahlreiche Analystenkommentare: Kühne+Nagel (-3,1 Prozent) etwa wurden von Goldman Sachs heruntergestuft und auch bei Sonova (-2,6 Prozent) hat RBC das Rating gesenkt.
Nachrichten lieferten allerdings vor allem Werte aus den hinteren Reihen. Besonders stechen da Medacta (-10 Prozent) mit einer Gewinnwarnung für das laufende Jahr hervor. Bei Aryzta (-1,5 Prozent) geht unterdessen Finanzchef Martin Huber. Er wird eine andere Führungsaufgabe ausserhalb des Unternehmens übernehmen.
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09:27
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
Barry Callebaut: Goldman Sachs bestätigt Rating Neutral und erhöht das Kursziel auf 1380 von 1210 Fr.
Compagnie Financière Tradition: Oddo BHF erhöht das Rating auf Outperform von Neutral. Das Kursziel lautet weiter unverändert 314 Fr.
DSM-Firmenich: Morgan Stanley erhöht das Kursziel auf 100 von 93 Euro und belässt die Einstufung auf Equal Weight.
Julius Bär: Keefe, Bruyette & Woods erhöht das Kursziel auf 75 von 73 Fr., belässt die Einstufung aber auf Underperform.
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09:15
Der Swiss Market Index (SMI) baut die Kursverluste aus dem vorbörslichen Handel aus und notiert 1,6 Prozent tiefer. Kein Titel wird unter positiven Vorzeichen gehandelt. Mehr als zwei Prozent verlieren Sandoz, Swiss Re, Galderma, Sika und Lonza. Partners Group, Logitech und Amrize verlieren weniger als ein halbes Prozent.
Bei den Mid Caps verlieren Idorsia 3,6 Prozent nach Kurszielsenkung der Deutschen Bank. Bei Barry Callebaut geht es um 2,9 Prozent trotz Kurszielerhöhung von Goldman Sachs nach unten. Leicht absetzen im grünen Bereich können sich Zehnder, Cicor, Autoneum und Arbonia.
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Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär 0,75 Prozent tiefer gestellt. Alle 20 SMI-Titel notieren im roten Bereich. Die geringsten Verluste verzeichnen Holcim, ABB, Nestlé, Zurich Insurance und Geberit (je -0,7 Prozent). Am Tabellenende verlieren Roche 1,0 Prozent, Swiss Re und Swiss Life je 1,1 Prozent.
Bei den Mid Caps halten sich einzig Basilea mit einem geringen Abschlag von 0,2 Prozent. In den hinteren Rängen geben Medacta nach einer Gewinnwarnung 5,7 Prozent, Aryzta nach Abgang des Finanzchefs 4,0 Prozent und Kühne+Nagel nach einer Rating-Senkung 3,0 Prozent nach. Die Halbleiter-Zulieferer verlieren zwischen 1,0 und 2,2 Prozent. Die Analysten von JP Morgen haben Hannover Rück auf «Underweight» von «Neutral» heruntergenommen. Die Papiere der Münchener Rück setzten sie auf «Neutral» von «Overweight».
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07:42
Am Devisenmarkt herrscht vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag eine gewisse Anspannung. Die Bewegung im US-Dollar hat sich nach den gewissen Turbulenzen durch die Zwischenwahlen wieder etwas beruhigt.
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07:30
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer starten. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 26'325,01 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Optimismus der Anleger nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den «Midterms» hatte den deutschen Leitindex im früheren Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 26'692,90 Punkten getrieben. Danach folgten die europäischen Aktienmärkte jedoch den US-Börsen, die abstürzten.
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07:15
Der maue Stellenaufbau in den USA dürfte sich im Oktober leicht belebt haben. Ökonomen erwarten einen Zuwachs von 65'000 ausserhalb der Landwirtschaft, nachdem im September nur 29'000 Arbeitsplätze hinzugekommen waren. Die Arbeitslosenquote dürfte sich laut der Schätzung bei 4,2 Prozent stabilisieren. Die US-Notenbank Federal Reserve achtet genau auf diese Daten, da sie für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen soll. Sie hatte den Leitzins Mitte September auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und zuletzt pausiert. An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die Fed angesichts der hartnäckigen Inflation die zinspolitischen Zügel im Dezember erneut anziehen wird.
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06:25
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank 0,8 Prozent tiefer indiziert. Derweil zeichnet sich bei den US‑Futures auf den Technologiewerten eine partielle Stabilisierung nach dem gestrigen Ausverkauf ab. Der Nasdaq legt rund 1,0 Prozent im asiatischen Handel zu. Mit dem Dow Jones geht es um 0,8 Prozent nach unten und der S&P 500 notiert 0,2 Prozent höher.
Der Technologieindex Nasdaq ist gemäss offizieller Lesart somit in eine Korrekturphase eingetreten. Mit dem gestrigen Kursverlust von 5 Prozent steht der Index 11 Prozent unter dem Höchststand im Oktober. An der Wall Street sprechen Auguren von einer Korrekturphase bei einem Minus von 10 Prozent. Von einem Bärenmarkt wird gesprochen, wenn der Index um 20 Prozent korrigiert.
Ein Blick auf die Sektoren in den USA zeigt, dass der Abverkauf primär im Halbleiterbereich stattfand. Mit dem iShares Semiconductor ETF ging es um 12,1 Prozent nach unten. Die Sektoren Technologie (-6,4 Prozent), Informationstechnologie (-5,1 Prozent), diskretionäre Konsumausgaben (-4,1 Prozent) und Finanzwerte (-4,0 Prozent) gaben im Rahmen der Indexverluste nach. Auf der anderen Seite kamen Energie- und Immobiliensektor mit Kursverlusten von rund einem Prozent davon.
Bei den Schweizer Finanzwerten dürfte mit Blick auf die US-Märkte ein Teil des Verkaufsdrucks bereits mit den gestrigen Kursverlusten eskomptiert sein. Dies könnte auch bei den Schweizer Halbleiter-Zulieferern AMS Osram, Comet, Inficon und VAT der Fall sein, die gestern Kursverluste von 6,5 bis 13,0 Prozent auswiesen.
Bleibt der Markt in einem Risk-Off-Modus, dürften die Schweizer Schwergewichte am Freitag davon profitieren. Sollte die Nasdaq im Tagesverlauf vom Einbruch vom Donnerstag nach oben korrigieren, wären Gewinnmitnahmen am defensiven Schweizer Markt denkbar.
Die Agenda ist dünn bestückt am Freitag. Die Nationalbank veröffentlicht die Devisenreserven für den Monat Oktober. Am Nachmittag stehen die Arbeitsmarktdaten in den USA an.
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06:12
Die Sorge vor einer strengeren Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) nach dem Wahlsieg der Demokraten in den USA hat die asiatischen Aktienmärkte am Freitag auf Talfahrt geschickt. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 6,0 Prozent auf 57'412,60 Punkte nach, und der breiter gefasste Topix notierte 5,9 Prozent niedriger bei 3707,77 Zählern. Auch in China zogen sich die Anleger zurück: Die Börse Shanghai verlor 1,1 Prozent auf 3.647,90 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,5 Prozent auf 4052,48 Punkte.
Auslöser des massiven Ausverkaufs waren die US-Zwischenwahlen. Investoren befürchten, dass die erstarkten Demokraten den boomenden KI-Sektor stärker regulieren und den Ausbau von Rechenzentren bremsen könnten. Dies traf Technologiewerte hart und machte sie zu den grössten Verlierern des Tages. In Japan brachen die Aktien des KI-Investors SoftBank Group sowie der Chipunternehmen Kioxia und Advantest massiv ein. «Der Ausverkauf zeigt, dass die KI-Aktienkurse auf rosigen Illusionen über die Zukunft aufgebaut waren, und nun ist diese Illusion verflogen», sagte Dong Baozhen, Vorsitzender des Vermögensverwalters Lingtong Shengtai. Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi versuchte derweil zu beruhigen und kündigte an, Erlöse aus dem Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) der Notenbank in Wachstumsbereiche zu investieren, um die Wirtschaft zu stützen.
Auch an anderen asiatischen Handelsplätzen gerieten die Branchenriesen unter die Räder. In Südkorea rutschten die Papiere von Samsung Electronics und SK Hynix zeitweise zweistellig ab, während in Taiwan TSMC stark unter Druck geriet. Einige Experten sahen jedoch bereits Anzeichen für eine Bodenbildung. «Heute werden wir zwangsläufig weitere Liquidationen von Margenkonten sehen, was darauf hindeutet, dass wir uns wahrscheinlich in der Endphase der Kapitulation befinden», erklärte Allen Huang, Vizepräsident bei Mega Financial Holding. In China rückte zudem die Politik in den Fokus: Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedete ein neues Gesetz zur Bekämpfung grenzüberschreitender Korruption, das die internationalen Compliance-Pflichten für chinesische Unternehmen verschärft.
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06:11
Am Währungsmarkt suchten Anleger angesichts der Unsicherheiten nach sicheren Häfen, wenngleich die Bewegungen moderat ausfielen. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 157,85 Yen und legte leicht auf 6,6685 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8168 Franken vor. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1196 Dollar und gab um 0,1 Prozent auf 0,9147 Franken nach.
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06:11
Trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten und der Sorge um die künftige wirtschaftliche Entwicklung zeigten sich die Energiekosten deutlich fester. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 2,5 Prozent auf 100,70 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,8 Prozent fester bei 92,19 Dollar.
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00:05
Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als grösste Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten. Aber auch Standardwerte standen stark unter Druck. Anleger flohen aus Aktien und schichteten Gelder in den als sicher empfundenen Hafen der Staatsanleihen um.
Der Nasdaq 100 sackte um 6,36 Prozent auf 26'629,81 Punkte ab und fiel auf das Niveau von April zurück. Damit verschwanden 2,3 Billionen Dollar an Marktwert; allerdings war der Tech-Index auch seit Anfang 2023 rasant gestiegen und hatte damit sehr stark von der Hoffnung auf gute Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz profitiert. Erst im Oktober hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht. Seit Jahresanfang hat er noch um 5,5 Prozent zugelegt.
Bei den Zwischenwahlen am Dienstag hatten die Demokraten die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus übernommen. Damit hatten viele Wähler nicht nur ihren Unmut über die hohen Lebenshaltungskosten oder die Politik von Präsident Donald Trump, sondern auch ihre Ablehnung gegenüber Rechenzentren zum Ausdruck gebracht. Diese sind für die extrem datenintensiven Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz essenziell.
Kritiker der KI-Rechenzentren verweisen unter anderem auf deren hohen Strombedarf, der auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treiben könnte. Hinzukommen Sorgen wegen Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangel sowie die Befürchtung, dass durch die Rechenzentren nur wenige dauerhafte Jobs entstehen. Die Demokraten gelten den Chancen von Künstlicher Intelligenz gegenüber als skeptischer als die Republikaner, die sich eher für Deregulierung starkmachen. In Texas hat die designierte Gouverneurin Gina Hinojosa von den Demokraten bereits ein sofortiges Moratorium für den Bau von Rechenzentren gefordert.
Rechenzentren sind ein wesentlicher Bestandteil der KI-Infrastruktur und bestehen aus zahlreichen standardisierten Metallgestellen mit Halbleitern. Sollten die Investitionen in Rechenzentren zurückgehen, hätte dies in den kommenden Jahren massive Auswirkungen auf die Chiphersteller. Vor diesem Hintergrund sackten die Aktien von Nvidia als Schlusslicht im Dow um 9,3 Prozent ab. Noch viel heftiger erwischte es mit Seagate, Western Digital und Sandisk grosse Werte aus dem Speicherbereich, die um bis zu 22 Prozent einbrachen. Ihre Produkte sind für Rechenzentren unverzichtbar.
Die Anteilscheine von Micron büssten 17,5 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern habe seine Pläne für ein Speicherchip-Werk in Taiwan wegen eines drohenden langwierigen Tarifkonflikts vorerst auf Eis gelegt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Zukunft eines wichtigen Produktionsstandorts für entscheidende KI-Komponenten auf.
Die Furcht vor einer insgesamt schärferen Regulierung verschreckte derweil auch am Donnerstag die Anleger von Aktien aus dem Firmenimperium des Tech-Milliardärs Elon Musk. So fielen die Papiere des Elektroautobauers Tesla um fast elf Prozent und die des Weltraum- und KI-Unternehmens SpaceX um neun Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)