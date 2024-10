An der Schweizer Börse ziehen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich an. Händler erwarten, dass der Handel angesichts einer - noch - stark ausgedünnten Agenda erst einmal in ruhigen Bahnen verlaufen werde. Ab dem morgigen Dienstag nimmt dann die Berichtssaison deutlich Fahrt auf. Hierzulande etwa stehen unter anderem Novartis (Dienstag) und UBS (Mittwoch) auf der Agenda. In den USA werden fünf der «Magnificent Seven» Zahlen vorlegen (Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Apple).