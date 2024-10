Die Nervosität vor den am 5. November anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA wächst und wächst. Das ist auch an den Börsen der Fall. Die Börsenstimmung ist von Zurückhaltung geprägt. Das Thema dürfte die Anlegerinnen und Anleger auch in der neuen Woche begleiten. Vor allem die Tatsache, dass der Ausgang der Wahlen noch immer völlig offen scheint, sorgt für Unsicherheit.