Alle Augen richten sich auf die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Experten erwarten, dass der Leitzins angesichts der abebbenden Inflation nur noch um einen viertel Prozentpunkt angehoben wird – auf eine neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Damit dürfte der Zinsgipfel bald in Sichtweite kommen, den die Währungshüter jenseits der Fünf-Prozent-Marke verorten. Am Finanzmarkt werden vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell über das weitere geldpolitische Vorgehen der Währungshüter mit Spannung erwartet. Am Donnerstag steht der erste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr an.