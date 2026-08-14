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17:40
Vor dem Wochenende wurden wohl nach den zum Teil hohen Gewinnen gewisse Gewinne mitgenommen, sagten Händler. Dazu komme für die Schweiz, dass international vor allem Technologiewerte im Fokus gestanden hätten und von denen gebe es hierzulande einfach nicht allzu viele.
Am breiten Markt gewannen Komax weitere 7 Prozent, dies nach einem Plus von über 20 Prozent am Vortag nach Zahlen. Die Trendwende beim Auftragseingang werde vor allem gefeiert, heisst es im Handel. Swissquote (+2 Prozent) erholten sich derweil etwas vom Absturz am Vortag nach Zahlen. Kepler Cheuvreux hat das Rating auf 'Buy' erhöht.
Ein Kursfeuerwerk zauberten derweil VZ (+8 Prozent) nach Zahlen hin. Diese seien auf allen Ebenen über den Erwartungen ausgefallen, ausserdem habe sich das Management auch für das zweite Halbjahr optimistisch gezeigt. Ein anderer Finanztitel, Leonteq, legte über 7 Prozent auf 18,82 Franken zu. Das ist ein 13-Monate-Hoch.
Mobilezone (+0,6 Prozent) konnten nach Zahlen immerhin leicht zulegen. Grössere Abgaben gab es bei Kuros (-5 Prozent) und Idorsia (-6 Prozent).
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16:00
Der Leitindex Dow Jones Industrial notiert knapp im Plus bei 53'855 Punkten. Der am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterte marktbreite S&P 500 stand 0,09 Prozent höher auf 7806 Zählern. Wieder etwas besser präsentierte sich am Freitag der Tech-Index Nasdaq 100 mit plus 0,24 Prozent auf 30.156 Punkten.
Konjunkturdaten bestätigten einmal mehr Hoffnungen auf kurzfristig stabile Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. So gingen im US-Einzelhandel im Juli die Umsätze zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Im Verlauf wird noch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht.
Im Techsektor standen vor dem Wochenende Applied Materials unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 3,7 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend grosse Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hiess es zur Begründung aus dem Handel.
Für die Papiere von Reddit ging es um 14 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.
Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 6,2 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung «Overweight» wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.
Die Papiere des Medienkonzerns Fox Corp. gewannen nach Hochstufungen durch Analysten 4,2 Prozent.
Einen Kurseinbruch von 16 Prozent gab es bei den Papieren von York Space. Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt.
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15:40
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14:55
Die US-Aktienmärkte dürften wenig verändert ohne klare Richtung in den Handel am Freitag starten. Vor Handelsbeginn fielen die Futures auf den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent, nachdem sich der Index am Donnerstag gut behauptet hatte. Damit deutet sich für das US-Börsenbarometer ein Wochenminus von rund 0,5 Prozent an.
Beim Nasdaq 100, der tags zuvor kräftig zugelegt hatte, liegen die Futures 0,2 Prozent vorn. Für den technologielastigen Auswahlindex zeichnet sich damit ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent ab. Die S&P-500-Futures notieren nahezu unverändert mit 0,07 Prozent höher.
Aus Unternehmenssicht könnten Applied Materials im Anlegerfokus stehen. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters lagen im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktie, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatte, verlor am Freitag vorbörslich 5,5 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend hohe Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hiess es zur Begründung aus dem Handel.
Für die Papiere von Reddit ging es im vorbörslichen Geschäft um 11,4 Prozent aufwärts. Die Anteilsscheine des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.
Die Titel von Sandisk verteuerten sich vorbörslich um 6,7 Prozent und dürften damit ihre 14-Prozent-Kursrally vom Vortag fortsetzen. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung «Overweight» wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.
Einen vorbörslichen Kurseinbruch von 16 Prozent verbuchten die Papiere von York Space. Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt.
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14:30
Sandisk veranstaltete am Donnerstag seinen Investorentag. Die Botschaften fielen weitgehend optimistischer aus als erwartet. Die Aktien weiteten am Freitag im vorbörslichen Handel ihre Kursgewinne vom Vortag um knapp 7 Prozent aus.
Wedbush Securities ist jedoch nicht vollends überzeugt, dass der Speicherhersteller seine Versprechen einlösen kann. «Wir bleiben bei vielen zentralen Punkten des Analystentags skeptisch», schrieb Analyst Matt Bryson in einer Notiz an Kunden. «Speziell glauben wir, dass sich Speicher erneut als zyklisch erweisen wird. Das gilt insbesondere angesichts geplanter Kapazitätserweiterungen und der chinesischen Konkurrenz. Auch wenn eine Gefahr für die Fundamentaldaten erst ab 2028 oder später besteht. Wir sind uns zudem unsicher, wie sich die neuen Geschäftsmodelle entwickeln werden. Und wir müssen klare Belege sehen, dass HBF angenommen wird, bevor wir es in unsere Schätzungen einbauen.»
Für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 erwartet Sandisk eine Bruttomarge von rund 80 Prozent. Das Umsatzwachstum soll im mittleren bis hohen Zehnerbereich liegen. Dafür sorgen Verkäufe an Rechenzentren, auch an Hyperscaler, über die neuen Geschäftsmodelle. Der Gesamtwert der Verträge für die neuen Geschäftsmodelle beträgt 93,9 Milliarden Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen liegen bei 91,1 Milliarden Dollar.
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14:00
Die Aktien von Nu Holdings steigen in der US-Vorbörse um knapp 10 Prozent. Die brasilianische Digitalbank meldete im zweiten Quartal bessere Ergebnisse als erwartet. Dafür sorgten ein höheres Transaktionsvolumen, weiteres Kundenwachstum und steigende Einnahmen pro aktivem Kunden.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 5,88 Milliarden Dollar. Damit übertraf er den Konsens von 5,48 Milliarden Dollar. Das GAAP-Ergebnis pro Aktie lag bei 0,22 Dollar. Das übertraf die Schätzung von 0,19 Dollar. Es stieg gegenüber 0,18 Dollar im ersten Quartal und 0,13 Dollar vor einem Jahr.
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13:30
Der Wechsel folgt auf die bevorstehende Übernahme von AvalonBay durch Equity Residential. Das fusionierte Unternehmen soll im S&P 500 bleiben. Es wird unter dem neuen Namen Vivmark Residential (VMRK) geführt.
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12:45
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start unverändert:
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11:50
Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag vor Mittag im Minus. Der Leitindex SMI hat nach einem leicht festeren Start schnell an Schwung verloren und ist in den roten Bereich gerutscht. Aktuell notiert das Barometer 0,3 Prozent auf 14'438 Punkte, im Tageshoch kurz nach Handelsbeginn hatte er die Marke von 14'500 knapp überschritten. Von den 20 Titeln gibt es aktuell 13 Gewinner und sieben Verlierer. Auf Wochensicht ergibt sich auf diesem Niveau ein Minus von knapp einem Prozent.
Kursbewegende Unternehmensnews im SMI gibt es praktisch keine. Dass der SMI trotz mehr Gewinnern klar im Minus notiert, hat vor allem mit seinen defensiven Schwergewichten zu tun. Sowohl Roche (-1,1 Prozent) als auch Novartis (-0,8 Prozent) und Nestlé (-0,3 Prozent) verlieren alle. Defensiv sei aktuell einfach kein Thema, heisst es im Markt dazu.
Vorn mitdabei sind die zuletzt schwachen Partners Group (+1,8 Prozent). Bei Alcon (+2,2 Prozent) helfen derweil Kurszielerhöhungen nach den diese Woche veröffentlichten Quartalszahlen für die Pole Position. Bei Amrize (+1,7 Prozent) gibt es zudem eine leichte Gegenbewegung auf die zuletzt äusserst schwache Performance.
Etwas spannender geht es im breiten Markt zu und her. Komax beispielsweise gewinnen weitere 9,5 Prozent, dies nach einem Plus von über 20 Prozent am Vortag nach Zahlen. Die Trendwende beim Auftragseingang werde vor allem gefeiert, heisst es im Handel. Swissquote (+1,6 Prozent) erholen sich derweil etwas vom Absturz am Vortag nach Zahlen. Kepler Cheuvreux hat das Rating auf 'Buy' erhöht.
Ein Kursfeuerwerk zaubern derweil VZ (+7,5 Prozent) nach Zahlen hin. Diese seien auf allen Ebenen über den Erwartungen ausgefallen, ausserdem habe sich das Management auch für das zweite Halbjahr optimistisch gezeigt. Mobilezone (+0,8 Prozent) können nach Zahlen immerhin leicht zulegen.
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11:25
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,3 Prozent im Minus bei 20'351 Zählern. Gesundheitswerte (-0,9 Prozent), nicht-zyklischer Konsum (-0,6 Prozent) und zyklischer Konsum (-0,4 Prozent) sind die bisherigen Tagesverlierer. Finanzwerte (+0,7 Prozent), Grundstoffe (+0,4 Prozent) und Technologie (+0,4 Prozent) notieren wiederum höher.
Von den 200 Unternehmen, sind 95 im Gewinn, 78 im Verlust und 29 unverändert.
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11:00
Die Aktien von Temenos knüpfen am Freitag an die Vortagesgewinne an und setzen sich bei den mittelgrossen Unternehmen aus dem SMI Midcap Index kurzerhand an die Tabellenspitze. Händlern zufolge treten Leerverkäufer bei der Bankensoftware-Schmiede aus Genf den Rückzug an, nachdem Übernahmespekulationen den Valoren des Branchennachbarn Workday am Vorabend in New York ein Kursfeuerwerk beschert hatten.
Dies sei so etwas wie ein "Schuss vor den Bug" der Leerverkäufer, wie aus Börsenkreisen verlautet. Dementsprechend gross scheint nun die Nervosität bei dieser Anlegerspezies. Sollten sich die Übernahmespekulationen um Workday konkretisieren, könnten Leerverkäufer im Zuge der M&A-Fantasien auch in Europa gezwungen sein, ihre Wetten gegen Temenos und andere Softwarehersteller zu überdenken.
Wiederum die Aktien von Kuros sacken knapp 7 Prozent ab - ohne kursrelevante Nachrichten. Allerdings hat das Biotechunternehmen am Vortag die Halbjahreszahlen vorgelegt und die Jahresziele bestätigt.
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10:30
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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10:00
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag in einem eher ruhigen Geschäft einen etwas schwachen Start hingelegt. Der SMI notiert mit 0,3 Prozent auf 14'437 Punkte im Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM liegt derweil mit 0,4 Prozent etwas deutlicher im Minus bei 3195 Zählern, während der breite SPI um 0,2 Prozent auf 20'364 Punkte nachgibt.
Angeführt wird der Leitindex von der zuletzt schwachen Partners Group (+2 Prozent). Erneut im Plus zeigen sich auch Amrize (+1 Prozent) und Swiss Re (+1 Prozent). Bei Alcon (+1,9 Prozent) helfen Kurszielerhöhungen.
Nach Zahlen gewinnen VZ Holding (+6,4 Prozent) und Mobilezone (+0,9 Prozent) in der zweiten Reihe hinzu. Komax (+10 Prozent) legen nach den massiven Vortagsgewinnen nochmals einen drauf.
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09:35
Der Dax ist zum Wochenschluss mit Schwung in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte um 0,7 Prozent auf 26.488 Zähler vor und näherte sich damit seinem zuletzt erreichten Rekordhoch von 26.573,50 Punkten. «Die Anleger sehen sich durch die Ergebnisse der Berichtssaison und die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft gegenüber hohen Energiepreisen in ihrer optimistischen Haltung bestärkt», sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Dennoch ist über 26.500 Punkten im DAX kurzfristig der Deckel drauf.» Der Markt warte auf neue Impulse.
Ihren Blick richten Investoren im Tagesverlauf auf einige Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks. Unter anderem stehen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt und zum Arbeitsmarkt im Euroraum im zweiten Quartal an. In den USA schauen Börsianer auf die Einzelhandelsumsätze für Juli. Die US-Einzelhändler sind voraussichtlich mit einem kleinen Umsatzplus ins Jahr gestartet.
Im SDax rauschten Energiekontor um 15,8 Prozent in die Tiefe. Der Wind- und Solarparkentwickler hat seine Prognose für den Gewinn vor Steuern (EBT) auf fünf bis zehn Millionen Euro von zuvor 40 bis 60 Millionen Euro gesenkt. Die Titel von Norma gewannen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 7,1 Prozent.
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09:08
Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag vor einem freundlichen Wochenausklang. Positive Vorgaben der Wall Street und auch teils aus Asien - besonders erneut getrieben von den Tech-Werten - sorgen auch hierzulande für Gewinne zum Handelsstart. Der SMI notiert kurz nach Handelsstart rund 0,1 Prozent im Plus bei 14'484 Punkten. Den SMIM der mittelgrossen Werte avanciert auf 3213 Zähler (+0,1 Prozent).
Bei den Bluechips scheren Partners Group (+2,2 Prozent) oben aus, während Alcon und Logitech (je +1,1 Prozent) ebenfalls einen starken Start hinlegen. Die Schwergewichte Novartis (-0,2 Prozent) und Roche (-0,1 Prozent) geben den dritten Tag in Folge nach. Nestlé (+0,1 Prozent) notieren wenig verändert.
Komax (vorbörslich +2,7 Prozent) stehen nach ihrem fulminanten Kurssprung von über 20 Prozent in Reaktion auf die Zahlen weiter im Blick. Kepler Cheuvreux erhöht die Einstufung auf «Buy» und schraubt das Kursziel von 55 auf nun 90 Franken klar nach oben. Swissquote (+3,3 Prozent) erholen sich indes etwas von ihren Vortagesverlusten.
In der zweiten Reihe legten noch Mobilezone (-1,3 Prozent) und VZ Holding (+3,2 Prozent) Zahlen für das erste Halbjahr vor.
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08:04
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,2 Prozent höher auf 14'500 Punkten indiziert. Alle SMI-Titel werden im Plus erwartet. Besonders die Valoren von Logitech (+0,9 Prozent) und jene von Amrize (+0,9 Prozent) legen vorbörslich zu.
Auch der breite Markt dürfte fester in den Tag starten – mit einem Plus von rund 0,2 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei Clariant (+3 Prozent), Dormakaba (-1,2 Prozent), Flughafen Zürich (-0,7 Prozent), Huber+Suhner (+1,5 Prozent), Komax (+2,7 Prozent) und Swissquote (+1,9 Prozent) prognostiziert. Bei Komax und Clariant sorgen Hochstufungen für Rückenwind.
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07:30
Der Goldpreis rutschte am Freitag ab. Sie steuern auf einen wöchentlichen Verlust zu. Anleger sicherten Gewinne. Zuvor hatten milde US-Inflationsdaten das Edelmetall auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten getrieben. Zudem hatten sie die Argumente für eine Zinserhöhung der Federal Reserve in naher Zukunft geschwächt.
Spotgold fiel um 0,9 Prozent auf 3512 Franken pro Unze. Die US-Goldterminkontrakte GCcv1 für die Dezember-Lieferung fielen um fast ein Prozent auf 4382,50 Dollar. Das Edelmetall stieg am Donnerstag auf den höchsten Stand seit dem 5. Juni. Danach fiel es um 1,3 Prozent - und steuert auf einen Wochenverlust zu.
«Es gibt episodisches und spekulativeres Kapital, das vielleicht etwas Gewinn bei Gold mitnimmt», sagt Ilya Spivak. Er ist Leiter Global Makro beim Finanzinformationsnetzwerk Tastylive. «Denn es gibt keinen so starken kurzfristigen Katalysator unmittelbar vor uns.»
Das nicht verzinsliche Metall erhielt einen Schub. Die US-Beschäftigungszahlen fielen im Juli unerwartet. Darauf folgten diese Woche schwächere Inflationsdaten. Das reduzierte die Erwartungen an eine Zinserhöhung im nächsten Monat deutlich.
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06:55
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,2 Prozent höher bei 14'511 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,2 Prozent höher bei 14'511 Punkten.
Der Schweizer Leitindex SMI verzeichnet von Montag bis Donnerstag ein leichtes Wochenminus von 0,5 Prozent. Die Frage ist nun, ob mit dem Freitagshandel noch ein Plus gelingt - oder ob sich die negative Bilanz ausweitet.
Die Vorgaben aus den USA sind dabei positiv. So hat sich der breite Dow Jones gestern nach europäischem Handelsschluss noch ins Plus manövriert, während die techlastige Nasdaq ihre Gewinne ausweitete. Der US-Technologiesektor knüpfte an den guten Vortag an, wobei insbesondere Aktien aus dem Chip- und KI-Bereich kräftig dazugewannen. Zudem gaben die Ölpreise angesichts einer relativen Ruhe im Irankrieg weiter nach.
Zum Wochenschluss legen hierzulande die Beteiligungsgesellschaft Nebag, der Handyanbieter Mobilezone und das Finanzunternehmen VZ Holding Halbjahreszahlen vor. Zudem veröffentlicht das Seco seine erste Schätzung für das BIP-Wachstum der Schweiz im zweiten Quartal. Von AWP befragte Ökonomen rechnen mit einem Wachstum zwischen 0,2 und 0,4 Prozent.
Aus den USA kommen am Nachmittag noch Zahlen zum Detailhandel und dem Konsumentenvertrauen. Unternehmensseitig bleibt es derweil relativ ruhig.
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05:10
Die Aussicht auf eine Zinspause in den USA und die anhaltende Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) haben den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenschluss am Freitag Auftrieb verliehen. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,28 Prozent und steuerte auf den stärksten Wochengewinn seit Mitte Juni zu. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 1,5 Prozent. Auch in Südkorea griffen Anleger zu: Der Leitindex Kospi legte um 0,82 Prozent auf 6868,89 Punkte zu und beendete damit eine siebenwöchige Verlustserie.
Trotz der stockenden Friedensgespräche im Nahen Osten und der US-Drohung, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran samt einer Seeblockade zu erhöhen, blendeten die Investoren die geopolitischen Risiken weitgehend aus. «Die Märkte scheinen vorerst bereit zu sein, ein erhebliches Mass an Unsicherheit zu tolerieren, ohne höhere Risikoprämien zu verlangen», sagte John Sidawi, Portfoliomanager bei Federated Hermes. In Südkorea profitierten Technologiewerte von der KI-Fantasie: Während die Papiere des Chipbauers SK Hynix um 3,01 Prozent zulegten, gaben die Aktien des Konkurrenten Samsung Electronics um 0,37 Prozent nach. Zu den Gewinnern zählten auch die Autobauer Hyundai Motor und Kia mit Aufschlägen von 5,73 und 1,97 Prozent.
In China rückte das Vorgehen der Notenbank in den Fokus. Die People's Bank of China (PBOC) pumpte 349 Milliarden Yuan in das Bankensystem und signalisierte damit eine stärkere Kontrolle der kurzfristigen Zinsen. Unterdessen warnte Charu Chanana, Anlagestratege bei Saxo, vor zu viel Optimismus an den asiatischen Märkten, da die Rally vor allem von Schlagzeilen getrieben sei. «Ohne Klarheit über den Nahen Osten könnte ein erneuter Ölpreisanstieg die Inflations- und Zinssorgen schnell wieder aufleben lassen», erklärte Chanana. Eine Eskalation des Konflikts könnte Investoren aus der Reserve locken und eine deutlich höhere Volatilität auslösen.
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04:30
Am Devisenmarkt rückte der japanische Yen wieder in den Fokus, da er sich der psychologisch wichtigen Marke von 160 nähert, was Spekulationen über eine erneute Intervention der Regierung in Tokio schürte. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,37 Yen und legte leicht auf 6,7435 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8135 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1536 Dollar und zog leicht auf 0,9387 Franken an.
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03:05
Trotz der Spannungen im Nahen Osten und der Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts mit dem Iran zeigten sich die Ölmärkte wenig bewegt. Am Rohstoffmarkt stagnierte die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 87,02 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei 81,24 Dollar. Zuvor hatten die Preise nachgegeben, steuerten aber dennoch auf einen Wochengewinn von rund vier Prozent zu, da die Anleger die geopolitische Lage genau im Blick behielten.
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01:30
Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann 1,15 Prozent auf 30'084,50 Punkte. Ihm halfen etwas nachlassende Inflations- und Zinssorgen. Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet.
Die Cisco-Aktien litten unter Gewinnmitnahmen. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 8,4 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von immer noch mehr als 47 Prozent stark gelaufen.
Die Anteile von Workday schnellten an der Spitze im Nasdaq 100 um 17,8 Prozent in die Höhe. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge befindet sich der Finanzinvestor Silver Lake in Verhandlungen über eine Übernahme des auf Finanz- und Personalmanagement spezialisierten Softwareanbieters.
Sandisk gewannen 13,7 Prozent. Hier kam das auf dem Investorentag des Speicherprodukte-Herstellers vorgestellte Finanzmodell für 2028 bis 2030 gut an.
Salesforce zogen um 4,2 Prozent an. JPMorgan hatte die Beobachtung der Aktien des Softwarekonzerns mit «Overweight» wieder aufgenommen. Analyst Samik Chatterjee rechnet mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft. Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftware-Geschäft durch KI seien übertrieben.
Von den in Hongkong euphorisch aufgenommenen Geschäftszahlen des Computerherstellers Lenovo profitierten in New York die Aktien von HP Inc , HP Enterprise und Dell mit Aufschlägen zwischen 1,8 und 6,9 Prozent.
Birkenstock verzeichnete eine solide Nachfrage nach Sandalen. Die Anleger honorierten die Quartalszahlen und den erhöhten Ausblick des Unternehmens mit einem Zuwachs von 11,6 Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)