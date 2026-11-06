08:08
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär 0,75 Prozent tiefer gestellt. Alle 20 SMI-Titel notieren im roten Bereich. Die geringsten Verluste verzeichnen Holcim, ABB, Nestlé, Zurich Insurance und Geberit (je -0,7 Prozent). Am Tabellenende verlieren Roche 1,0 Prozent, Swiss Re und Swiss Life je 1,1 Prozent.
Bei den Mid Caps halten sich einzig Basilea mit einem geringen Abschlag von 0,2 Prozent. In den hinteren Rängen geben Medacta nach einer Umsatzwarnung 5,7 Prozent, Aryzta nach Abgang des Finanzchefs 4,0 Prozent und Kühne+Nagel nach einer Rating-Senkung 3,0 Prozent nach. Die Halbleiter-Zulieferer verlieren zwischen 1,0 und 2,2 Prozent.
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07:42
Am Devisenmarkt herrscht vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag eine gewisse Anspannung. Die Bewegung im US-Dollar hat sich nach den gewissen Turbulenzen durch die Zwischenwahlen wieder etwas beruhigt.
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07:30
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer starten. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 26'325,01 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Optimismus der Anleger nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den «Midterms» hatte den deutschen Leitindex im früheren Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 26'692,90 Punkten getrieben. Danach folgten die europäischen Aktienmärkte jedoch den US-Börsen, die abstürzten.
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07:15
Der maue Stellenaufbau in den USA dürfte sich im Oktober leicht belebt haben. Ökonomen erwarten einen Zuwachs von 65'000 ausserhalb der Landwirtschaft, nachdem im September nur 29'000 Arbeitsplätze hinzugekommen waren. Die Arbeitslosenquote dürfte sich laut der Schätzung bei 4,2 Prozent stabilisieren. Die US-Notenbank Federal Reserve achtet genau auf diese Daten, da sie für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen soll. Sie hatte den Leitzins Mitte September auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und zuletzt pausiert. An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die Fed angesichts der hartnäckigen Inflation die zinspolitischen Zügel im Dezember erneut anziehen wird.
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06:25
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank 0,8 Prozent tiefer indiziert. Derweil zeichnet sich bei den US‑Futures auf den Technologiewerten eine partielle Stabilisierung nach dem gestrigen Ausverkauf ab. Der Nasdaq legt rund 1,0 Prozent im asiatischen Handel zu. Mit dem Dow Jones geht es um 0,8 Prozent nach unten und der S&P 500 notiert 0,2 Prozent höher.
Der Technologieindex Nasdaq ist gemäss offizieller Lesart somit in eine Korrekturphase eingetreten. Mit dem gestrigen Kursverlust von 5 Prozent steht der Index 11 Prozent unter dem Höchststand im Oktober. An der Wall Street sprechen Auguren von einer Korrekturphase bei einem Minus von 10 Prozent. Von einem Bärenmarkt wird gesprochen, wenn der Index um 20 Prozent korrigiert.
Ein Blick auf die Sektoren in den USA zeigt, dass der Abverkauf primär im Halbleiterbereich stattfand. Mit dem iShares Semiconductor ETF ging es um 12,1 Prozent nach unten. Die Sektoren Technologie (-6,4 Prozent), Informationstechnologie (-5,1 Prozent) und diskretionäre Konsumausgaben (-4,1 Prozent) und Finanzwerte (-4,0 Prozent) gaben im Rahmen der Indexverluste nach. Auf der anderen Seite kamen Energie- und Immobiliensektor mit Kursverlusten von rund einem Prozent davon.
Bei den Schweizer Finanzwerten dürfte mit Blick auf die US-Märkte ein Teil des Verkaufsdrucks bereits mit den gestrigen Kursverlusten eskomptiert sein. Dies könnte auch bei den Schweizer Halbleiter-Zulieferern AMS Osram, Comet, Inficon und VAT der Fall sein, die gestern Kursverluste von 6,5 bis 13,0 Prozent auswiesen.
Bleibt der Markt in einem Risk-Off-Modus, dürften die Schweizer Schwergewichte am Freitag davon profitieren. Sollte die Nasdaq im Tagesverlauf vom Einbruch vom Donnerstag nach oben korrigieren, wären Gewinnmitnahmen am defensiven Schweizer Markt denkbar.
Die Agenda ist dünn bestückt am Freitag. Die Nationalbank veröffentlicht die Devisenreserven für den Monat Oktober. Am Nachmittag stehen die Arbeitsmarktdaten in den USA an.
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06:12
Die Sorge vor einer strengeren Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) nach dem Wahlsieg der Demokraten in den USA hat die asiatischen Aktienmärkte am Freitag auf Talfahrt geschickt. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 6,0 Prozent auf 57'412,60 Punkte nach, und der breiter gefasste Topix notierte 5,9 Prozent niedriger bei 3707,77 Zählern. Auch in China zogen sich die Anleger zurück: Die Börse Shanghai verlor 1,1 Prozent auf 3.647,90 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,5 Prozent auf 4052,48 Punkte.
Auslöser des massiven Ausverkaufs waren die US-Zwischenwahlen. Investoren befürchten, dass die erstarkten Demokraten den boomenden KI-Sektor stärker regulieren und den Ausbau von Rechenzentren bremsen könnten. Dies traf Technologiewerte hart und machte sie zu den grössten Verlierern des Tages. In Japan brachen die Aktien des KI-Investors SoftBank Group sowie der Chipunternehmen Kioxia und Advantest massiv ein. «Der Ausverkauf zeigt, dass die KI-Aktienkurse auf rosigen Illusionen über die Zukunft aufgebaut waren, und nun ist diese Illusion verflogen», sagte Dong Baozhen, Vorsitzender des Vermögensverwalters Lingtong Shengtai. Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi versuchte derweil zu beruhigen und kündigte an, Erlöse aus dem Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) der Notenbank in Wachstumsbereiche zu investieren, um die Wirtschaft zu stützen.
Auch an anderen asiatischen Handelsplätzen gerieten die Branchenriesen unter die Räder. In Südkorea rutschten die Papiere von Samsung Electronics und SK Hynix zeitweise zweistellig ab, während in Taiwan TSMC stark unter Druck geriet. Einige Experten sahen jedoch bereits Anzeichen für eine Bodenbildung. «Heute werden wir zwangsläufig weitere Liquidationen von Margenkonten sehen, was darauf hindeutet, dass wir uns wahrscheinlich in der Endphase der Kapitulation befinden», erklärte Allen Huang, Vizepräsident bei Mega Financial Holding. In China rückte zudem die Politik in den Fokus: Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedete ein neues Gesetz zur Bekämpfung grenzüberschreitender Korruption, das die internationalen Compliance-Pflichten für chinesische Unternehmen verschärft.
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06:11
Am Währungsmarkt suchten Anleger angesichts der Unsicherheiten nach sicheren Häfen, wenngleich die Bewegungen moderat ausfielen. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 157,85 Yen und legte leicht auf 6,6685 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8168 Franken vor. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1196 Dollar und gab um 0,1 Prozent auf 0,9147 Franken nach.
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06:11
Trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten und der Sorge um die künftige wirtschaftliche Entwicklung zeigten sich die Energiekosten deutlich fester. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 2,5 Prozent auf 100,70 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,8 Prozent fester bei 92,19 Dollar.
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00:05
Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als grösste Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten. Aber auch Standardwerte standen stark unter Druck. Anleger flohen aus Aktien und schichteten Gelder in den als sicher empfundenen Hafen der Staatsanleihen um.
Der Nasdaq 100 sackte um 6,36 Prozent auf 26'629,81 Punkte ab und fiel auf das Niveau von April zurück. Damit verschwanden 2,3 Billionen Dollar an Marktwert; allerdings war der Tech-Index auch seit Anfang 2023 rasant gestiegen und hatte damit sehr stark von der Hoffnung auf gute Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz profitiert. Erst im Oktober hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht. Seit Jahresanfang hat er noch um 5,5 Prozent zugelegt.
Bei den Zwischenwahlen am Dienstag hatten die Demokraten die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus übernommen. Damit hatten viele Wähler nicht nur ihren Unmut über die hohen Lebenshaltungskosten oder die Politik von Präsident Donald Trump, sondern auch ihre Ablehnung gegenüber Rechenzentren zum Ausdruck gebracht. Diese sind für die extrem datenintensiven Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz essenziell.
Kritiker der KI-Rechenzentren verweisen unter anderem auf deren hohen Strombedarf, der auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treiben könnte. Hinzukommen Sorgen wegen Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangel sowie die Befürchtung, dass durch die Rechenzentren nur wenige dauerhafte Jobs entstehen. Die Demokraten gelten den Chancen von Künstlicher Intelligenz gegenüber als skeptischer als die Republikaner, die sich eher für Deregulierung starkmachen. In Texas hat die designierte Gouverneurin Gina Hinojosa von den Demokraten bereits ein sofortiges Moratorium für den Bau von Rechenzentren gefordert.
Rechenzentren sind ein wesentlicher Bestandteil der KI-Infrastruktur und bestehen aus zahlreichen standardisierten Metallgestellen mit Halbleitern. Sollten die Investitionen in Rechenzentren zurückgehen, hätte dies in den kommenden Jahren massive Auswirkungen auf die Chiphersteller. Vor diesem Hintergrund sackten die Aktien von Nvidia als Schlusslicht im Dow um 9,3 Prozent ab. Noch viel heftiger erwischte es mit Seagate, Western Digital und Sandisk grosse Werte aus dem Speicherbereich, die um bis zu 22 Prozent einbrachen. Ihre Produkte sind für Rechenzentren unverzichtbar.
Die Anteilscheine von Micron büssten 17,5 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern habe seine Pläne für ein Speicherchip-Werk in Taiwan wegen eines drohenden langwierigen Tarifkonflikts vorerst auf Eis gelegt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Zukunft eines wichtigen Produktionsstandorts für entscheidende KI-Komponenten auf.
Die Furcht vor einer insgesamt schärferen Regulierung verschreckte derweil auch am Donnerstag die Anleger von Aktien aus dem Firmenimperium des Tech-Milliardärs Elon Musk. So fielen die Papiere des Elektroautobauers Tesla um fast elf Prozent und die des Weltraum- und KI-Unternehmens SpaceX um neun Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)