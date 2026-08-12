Super Micro stellte für das Geschäftsjahr 2027 einen ‌Umsatz zwischen 65 und 72 Milliarden Dollar in ​Aussicht und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Serverhersteller profitiert von seinen engen Beziehungen zu Chipproduzenten und dem Wettlauf um die Ausstattung von Rechenzentren für KI. Die Bruttomarge übertraf mit 17,5 Prozent im vierten Quartal eine vorläufige Schätzung des Unternehmens. «Die sich verbessernden Margen bei einem Volumen, ‌das sich im nächsten Quartal fast verdoppeln dürfte, deuten darauf hin, dass das Unternehmen über operativen Spielraum verfügt und nicht mit branchenweiten Engpässen konfrontiert ist», sagte Gadjo Sevilla, Analyst bei eMarketer. Die Skepsis ​hinsichtlich der Margenerholung werde «mit harten Zahlen statt mit Versprechungen widerlegt».