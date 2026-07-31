Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge erneut fester ‌in ⁠den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex ⁠0,6 Prozent höher bei 25.612 Punkten geschlossen. Nach einem mauen Handelsstart ‌folgten die Börsen im Tagesverlauf ‌den Gewinnen an der ​Wall Street. Für gute Stimmung sorgten unter anderem positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Microsoft. Im Fokus am Freitag steht der Inflationsbericht für die Euro-Zone im Juli. Experten erwarten einen ‌Anstieg der Teuerungsrate auf 2,9 Prozent, nach 2,8 Prozent im Juni. Zuletzt hatte das Wiederaufflammen des Iran-Krieges die ​Ölpreise erneut nach oben getrieben. Viele Volkswirte ​erwarten, dass die EZB nach der ​Zinserhöhung vom Juni im September nachlegen wird.