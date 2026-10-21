Eine positive Stimmung an der Wall Street hat am Mittwoch auch die Börsen in ‌Asien angetrieben. ⁠Die ersten guten Ergebnisse aus der US-Bilanzsaison schürten die ⁠Hoffnung auf eine robuste globale Konjunktur und stärkten das Vertrauen der ‌Anleger. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte ‌in Tokio um 1,2 ​Prozent auf 64'823,55 Punkte zu. Die Börse in Schanghai gab hingegen um 0,3 Prozent nach.