Der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI eröffnet am Montag wenig verändert mit einem Verlust von 0,05 Prozent bei 12'183 Punkten. Nach sechs Sitzungen mit steigenden Kursen hintereinander sei eine Atempause angezeigt, heisst es am Markt. Zudem dürften sich die Marktteilnehmer auch wegen des am Donnerstag beginnenden Notenbank-Symposiums in Jackson Hole zurückhalten. Dort kommen Notenbanker aus aller Welt zusammen, um ihre Einschätzungen zur weiteren geldpolitischen Entwicklung zu präsentieren. Dabei steht US-Notenbankchef Jerome Powell im Fokus: Seine Rede steht aber erst am Freitagnachmittag (MESZ) auf dem Programm.