Die südkoreanischen Aktien fielen am Donnerstag um mehr als 3 Prozent, nachdem sie in den zwei vorangehenden Sitzungen zugelegt hatten. Schwergewichtige Chiphersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix folgten den US-Technologieaktien nach unten.



So verlor Samsung Electronics 2,4 Prozent, während der Branchenkollege SK Hynix fast 7 Prozent einbüsste. Der Batteriehersteller LG Energy Solution rutschte um 0,2 Prozent ab. Reuters berichtete am Mittwoch, dass Samsung Electronics und SK Hynix Fertigungsausrüstung des chinesischen Unternehmens Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) evaluieren, um sie möglicherweise in ihren Fabriken in China einzusetzen. Damit sichern sie sich gegen das Risiko strengerer US-Exportkontrollen ab.