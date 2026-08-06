Mit Blick auf den Technologie-Sektor ragte der Kursrutsch bei den Aktien von SpaceX in Höhe von 13,6 Prozent negativ heraus. Dies bedeutete den letzten Platz im Nasdaq 100. Tech-Milliardär Elon Musk hatte für seine Weltraum- und KI-Firma mit einer erneut wagemutigen Aussage die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz in Aussicht gestellt. Auch bekräftigte er Pläne, Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen und grossen Telekommunikations-Anbietern über den Satelliten-Internetdienst Starlink Konkurrenz zu machen. Doch diesmal kauften die Investoren Musk die grossen Versprechen nicht ab.