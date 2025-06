Am Kassamarkt verteuert sich Silber am Freitag um bis zu 1,5% auf zeitweise 36,18 Dollar je Unze und war damit so teuer wie zuletzt Ende Februar 2012. Am Donnerstag hatte der Preis des Edelmetalls 3,3% zugelegt. Gold notierte am Freitagmorgen bei 3.364 Dollar je Unze.