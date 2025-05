US-Präsident Donald Trump will die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente senken und nimmt damit die Pharmaindustrie ins Visier. Er werde am Montagmorgen (Ortszeit) eines der «folgenreichsten Dekrete» in der Geschichte der USA unterzeichnen, so die Ankündigung aus Übersee. In der Folge büssen Roche (-3,5 Prozent) und Novartis (-2.7 Prozent) klar an Terrain ein. Auch Lonza sinken mit 3 Prozent deutlich.