Zwar war dieser Schritt immer wieder erwartet worden, das mindere aber nicht die Brisanz, ist am Markt zu hören. Die Börsen in Asien wie der Nikkei oder der chinesische Hang Seng zeigten sich bereits schwach, die US-Futures deuten ebenfalls einen negative Reaktion der Wall Street an. Hierzulande wird der SMI bei IG knapp 1,2 Prozent schwächer taxiert.