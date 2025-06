Sollte die Lage im Nahen Osten nun weiter eskalieren, dürfte es noch massiv nach unten gehen, heisst es am Markt. Schon am Donnerstag hatte es Hinweise auf eine bevorstehende Gefahr in Form des Abzugs von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak gegeben. Insgesamt sei die Gefahr eines Krieges im Nahen Osten jedoch das am meisten unterbewertete Risiko gewesen. «Es lässt sich unmöglich sagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt. Auf jeden Fall ist das eine grosse Eskalation, die uns deutlich näher an einen ausgewachsenen Krieg im Nahen Osten bringt», kommentiert die Commerzbank. Dazu komme, dass es bezüglich der Zoll-Verhandlungen der USA mit China und anderen Handelspartnern noch keine Klarheit gebe, was die Anleger weiterhin verunsichere, heisst es am Markt.