Von den 20 Einzelwerten im SMI schlossen neun im Plus und zehn im Minus. Die Spitze bildeten Roche mit einem Plus von 2,9 Prozent und Novartis mit +2,4 Prozent, gefolgt von Sandoz (+1,4 Prozent), Galderma (+0,8 Prozent) und Swiss Re (+0,5 Prozent). Auf der Verliererseite standen ABB mit einem Minus von 3,3 Prozent - ohne unternehmensspezifische Neuigkeiten – sowie die UBS, die 3,1 Prozent abgaben; eine Kurszielerhöhung der Deutschen Bank auf 47 Franken bei bestätigter Kaufempfehlung verpuffte wirkungslos. Partners Group büssten 3 Prozent ein: Der Vermögensverwalter steht laut Bloomberg wegen erhöhter Rücknahmeanträge bei seinen Evergreen-Fonds unter Druck und hat für den Flaggschiff-Fonds Global Value eine Aufteilung in zwei Subportfolios präsentiert. Ebenfalls deutlich tiefer gingen Amrize (-2,7 Prozent) und Holcim (-3,2 Prozent) aus dem Handel.