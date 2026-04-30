In den ‌Fokus rückt zum Ende der verkürzten Handelswoche auch die Europäische Zentralbank. An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung eine weitere geldpolitische Pause erwartet. Der Leitzins dürfte somit bei 2,0 Prozent ​verharren. ​Die Blicke richten sich auf die Pressekonferenz von ⁠EZB-Chefin Christine Lagarde nach dem Ratstreffen. Sie hat ​die Handlungsbereitschaft der Europäischen Zentralbank ⁠immer wieder betont. Ein Zinsschritt nach oben auf der übernächsten Sitzung im Juni gilt unter ‌Anlegern als eine Option. Nur wenige Stunden vor dem Zinsentscheid werden die aktuellen Inflationsdaten aus dem Euroraum veröffentlicht: Experten rechnen für April mit einem Anstieg ‌der Teuerungsrate auf 2,9 Prozent. Auch die Bank of England (BoE) ​entscheidet über den Leitzins.