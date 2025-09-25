17:35
+++
16:40
Zur Schweizer Währung hat sich der US-Dollar seit Mittag um einen knappen halben Rappen mit 0,7996 Franken verteuert, kurzzeitig ist er am Nachmittag gar auf 0,8000 Rappen gestiegen. Der Euro zeigt sich zur US-Währung ebenfalls deutlich schwächer. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,1683 US-Dollar nach 1,1742 gegen Mittag.
+++
16:20
Fed-Chef Jerome Powell habe jüngst darauf hingewiesen, dass es derzeit «keinen risikofreien Weg» für die US-Geldpolitik gebe, erwähnten am Donnerstag die Experten der UBS. Die Fed müsse bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Inflationsrisiken und einem schwächeren Arbeitsmarkt finden. Für Anleger sei dies aber kein Grund, um aufzugeben. In verschiedenen Anlageklassen bestünden weiterhin gute Chancen und dazu zählten auch Aktien - nicht zuletzt wegen der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).
Eine zunehmende Rolle im KI-Umfeld könnte Intel mit seiner Suche nach Partnerschaften spielen. Der US-Chipkonzern sucht offenbar weiter nach prominenter Unterstützung für seinen Umbau. Nach der jüngsten Zusage von Nvidia berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend kurz vor US-Börsenschluss, man werbe auch um Apple . Dies hatte den Intel-Kurs weiter angetrieben - am Donnerstag stiegen sie um weitere 4 Prozent.
Mit Lithium Americas knüpfte eine weitere Aktie an ihre noch ausgeprägtere Vortagsrally an. Nachdem sich der Aktienkurs des Lithium-Förderers zur Wochenmitte schon fast verdoppelt hatte, sprangen sie nun um weitere 14 Prozent hoch. In Verbindung steht all dies mit der Spekulation, dass die Trump-Regierung ein Interesse an einer Beteiligung haben soll.
Beim Elektroautobauer Tesla lasteten enttäuschende EU-Absatzzahlen für den August auf der Stimmung: Die Aktien verloren 3,5 Prozent, bewegen sich damit aber weiter in der jüngsten Konsolidierungsspanne auf dem höchsten Niveau seit Jahresbeginn.
Um weitere 4,3 Prozent bergab ging es bei Oracle - einer Aktie, in die zuletzt auch viel KI-Fantasie eingepreist worden war. Die Titel des Softwarekonzerns wurden vom Analysehaus Rothschild & Co mit einer Verkaufsempfehlung in die Bewertung aufgenommen. Zur Begründung hiess es, der Markt überschätze deutlich den Wert der Cloud-Einnahmen des Unternehmenssoftware-Spezialisten.
Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock hob angesichts einer starken Nachfrage seine Umsatzprognose an und kündigte den Erwerb einer neuen Produktionsstätte bei Dresden an, um die eigene Produktion zu steigern. Die vorbörslich noch freundlicheren Anteile, die an der New Yorker Börse notiert sind, verloren dennoch 3,8 Prozent.
Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers CarMax brachen um fast 24 Prozent ein, nachdem auf vergleichbarer Basis ein überraschender Umsatzrückgang für das vergangene Quartal vermeldet worden war. Dies wurde auf vorgezogene Käufe zurückgeführt: Die Kunden hätten es im Vorquartal eilig gehabt, der Einführung von Zöllen auf importierte Autos zu entgehen. Dieser Effekt habe sich nun umgedreht, hiess es.
+++
16:10
Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben den Anstieg der vergangenen beiden Handelstage gestoppt.
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben sich Befürchtungen eines drohenden Überangebots auf dem Ölmarkt wieder etwas verstärkt. Hintergrund sind Meldungen aus dem Förderland Irak. Demnach hat sich die irakische Regierung mit Vertretern aus den Regionen des Landes auf die Inbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline geeinigt. Nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren sind damit wieder irakische Ölexporte über die Pipeline möglich.
+++
15:55
Die Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag zunächst fortgesetzt. Die Experten der Commerzbank sprachen von einer Atempause nach der vorangegangenen Rekordrally. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed gelten.
Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,49 Prozent auf 45'895,16 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um weitere 0,92 Prozent auf 6'576,80 Punkte bergab. Auch der Nasdaq 100 blieb unter Druck: Er gab um 1,25 Prozent auf 24'197,40 Punkte nach. Den technologielastigen Auswahlindex belasteten Kursabschläge bei einigen Schwergewichten wie Tesla, Alphabet, Meta und Nvidia.
+++
15:35
+++
15:00
Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones vom Broker IG 0,1 Prozent tiefer auf 46.058 Punkte taxiert. Der stark auf Technologiewerte ausgerichtete Nasdaq 100 geriet vorbörslich etwas deutlicher unter Druck. Seine Indikation lag 0,6 Prozent tiefer bei 24.360 Zählern.
Nach der Rekordrally laute das Motto derzeit, Luft zu holen, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed gelten. Sie warten gespannt auf neue Signale für die Geldpolitik.
+++
14:30
Für zahlreiche Aktien aus dem MedTech-Bereich geht es am Donnerstag zum Teil deutlich abwärts. Gegen 13.45 Uhr geben unter den Blue Chips Sonova um 3,2 Prozent nach, Straumann um 2,7 und Alcon um 1,6 Prozent. In den hinteren Reihen geht es für Titel wie Tecan, Medacta, Medartis und Siegfried um bis zu 3,6 Prozent abwärts.
Auslöser ist die Nachricht, dass die US-Regierung ihr Zolluntersuchungen nun auch auf die Hersteller von Masken, Spritzen und anderen medizinaltechnischen Gütern ausgeweitet hat. Es wird zwar keine tatsächliche Zollerhöhung genannt, und in der 21-tägigen Kommentierungsfrist werde es zu intensiven Lobbyaktivitäten der Industrie kommen. «Da fast alle Medtech-Segmente genannt werden, dürften Unternehmen, die bisher als eher immun galten, heute einen Preis zahlen müssen», so die Experten von Jeffries.
+++
14:00
+++
13:30
Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Die Schwäche vom Vortag setzte sich damit fort. «Die Marktteilnehmer warten auf die bevorstehenden Publikationen der Makro-Daten aus den USA», merkte Marktexperte Andreas Lipkow zu dem verhaltenen Handelsgeschehen an.
Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,54 Prozent auf 5.435,05 Punkte. Der Dax büsst 0,75 Prozent ein und der britische FTSE 100 sank unterdessen um 0,17 Prozent auf 9.234,38 Punkte.
In dem unspektakulären Markt setzten H&M ein Ausrufezeichen. Die Aktie sprang um fast neun Prozent nach oben. Der Modehändler hatte seine Ergebnisse im dritten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und besser abgeschnitten als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen von sinkenden Kosten. Die Analysten von Jefferies sprachen von einer beeindruckenden Gewinnentwicklung.
Nicht ganz so spektakulär waren die Gewinne im Autosektor. Positive Impulse lieferten die EU-Zulassungszahlen für August. Der EU-Automarkt hatte sich im August etwas verbessert und lag nach den ersten acht Monaten fast auf Vorjahresniveau. Dabei legte der Anteil vollelektrischer Autos weiter zu. Renault kletterten vor diesem Hintergrund um 2,8 Prozent.
Aktien aus dem Medizintechnikbereich gaben dagegen nach. Anlass war eine Mitteilung des US-Handelsministeriums, wonach seit Anfang September höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte geprüft werden. Zu den Verlierern gehörten Aktien der dänischen Coloplast mit über drei Prozent Abschlag.
Auch Ölwerte zählten zu den Verlierern. Die Ölpreise hatten den Anstieg der vergangenen beiden Handelstage nicht fortgesetzt. Analyst Michele della Vigna von Goldman Sachs macht zudem für 2026 Risiken für den Preis der Sorte Brent aus und sieht daher die Erwartungen an die Unternehmen in Gefahr. Die Privatbank Berenberg hatte ausserdem die Aktien von Totalenergies von «Buy» auf «Hold» abgestuft, was den Kurs leicht belastete.
+++
13:00
Die US-Futures notieren vor dem Start tiefer.
+++
12:15
Im weiteren Handelsverlauf stehen dann noch US-Daten im Fokus. Neben Daten zum Auftragseingang langlebiger Güter werden auch die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt publiziert. Wegen der besonderen Bedeutung für die weitere US-Zinspolitik stehen Arbeitsmarktdaten besonders im Fokus.
+++
11:40
Auch Sonova (-2,9 Prozent) finden nicht aus dem Tief. Nach einem kurzen Zwischenhoch zu Beginn des Monats September, geht es nun schon die dritte Woche in Folge wieder nach unten. Bis am Mittwochabend summierte sich seit Jahresbeginn ein negativer Saldo von gut 22 Prozent.
Für die Aktien von Kühne+Nagel (-1,4 Prozent) hat JPMorgan das Kursziel gesenkt und die Empfehlung «Underweight» bestätigt. Die Bank geht davon aus, dass der Logistiker aufgrund des schwierigen Marktes im dritten Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr 2025 reduzieren dürfte und deshalb auch die Erwartungen für 2026 nach unten angepasst werden müssen.
Im breiten Markt fallen Bachem (-7,6 Prozent) mit einem starken Minus auf. Die Titel setzen ihren seit Anfang der Woche dauernden Sinkflug beschleunigt fort. Als belastend stellt sich eine Einschätzung von Jefferies heraus, welche für den Titel bei der Erstabdeckung das Rating «Underperform» setzt.
Auch Swissquote (-1,0 Prozent) befinden sich seit Tagen im Abwärtstrend. Allerdings werden lediglich Gewinne nach einem bisher sehr starken Jahresverlauf mitgenommen. Die Bank Vontobel weist in einem Kommentar zur Erstabdeckung (Rating «Hold») denn auch auf die hohe Bewertung des Titels hin.
Polypeptide (+3,1 Prozent) werden dagegen von einer Kaufempfehlung durch Jefferies gestützt. Das Institut sieht einen ungerechtfertigten Abschlag in der aktuellen Bewertung. Das impliziere ein deutlich unter den unternehmenseigenen Prognosen liegendes Wachstum.
Für Gegenwind sorgen die vorsichtigen Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell und einem weiteren Fed-Mitglied hinsichtlich weiterer Zinssenkungen, was laut Händlern entsprechende Fantasien für den Moment gedämpft hat. Ausserdem rückt bereits der für morgen Freitag angesagte PCE-Preisindex aus den USA in den Fokus der Investoren.
Was den Entscheid der SNB, die Zinsen bei null zu lassen, betrifft, ist sich die Mehrheit der Kommentatoren einig, dass dies der richtige Weg ist. Für eine weitere Zinssenkung habe schlicht kein Bedarf bestanden, so der Tenor. Auch für die nähere Zukunft sind gemäss den Prognosen keine Negativzinsen zu erwarten. «Die Geldpolitik ist nicht das richtige Instrument, um auf den US-Zollhammer zu reagieren», bringt es der Chefökonom von Bak Economics auf den Punkt. Betroffen seien nur wenige, stark exponierte Unternehmen, und da würden generelle Zinssenkungen nicht helfen.
+++
11:00
Ein überraschend hoher Betriebsgewinn von H&M treibt die Aktien zeitweise um knapp zwölf Prozent nach oben. Damit notieren sie so hoch wie seit acht Wochen nicht mehr und steuern ihren besten Börsentag seit anderthalb Jahren an.
Der schwedische Modekonzern übertraf die Erwartungen für den operativen Gewinn im dritten Quartal. Analysten verwiesen auf starke Bruttomargen und geringere Lagerbestände, die eine nachlassende Umsatzdynamik ausglichen.
Die Experten von Jefferies erklärten, der künftige Gewinn von H&M könne von niedrigeren Kosten profitieren. Die Nettoeffekte seien jedoch wegen der US-Zölle und geplanter Reinvestitionen ungewiss.
+++
10:30
Die Ankündigung von US-Zolluntersuchungen bei Medizintechnik setzt die Aktien der Branche am Donnerstag unter Druck.
Hintergrund sind sogenannte «Section 232»-Untersuchungen der US-Behörden. Diese könnten als Grundlage für neue Zölle auf eine breite Palette von medizinischen und industriellen Gütern dienen.
Die Analysten von J.P. Morgan weisen jedoch darauf hin, dass der Fokus der Untersuchungen aus Gründen der nationalen Sicherheit eher auf weniger innovativen medizinischen Produkten als auf hochinnovativen Geräten liegen könnte.
Am Dax verlieren die Papiere von Siemens Healthineers zeitweise mehr als sechs Prozent. Auch andere europäische Branchenwerte wie Philips und Coloplast verbilligen sich.
+++
10:00
Amrize bildet nach wie vor das Schlusslicht und büsst über 3 Prozent ein. Auch Partners Group, Sika, Kühne+Nagel, Alcon, Holcim und die UBS verlieren mehr als 1 Prozent.
Am breiten Markt verlieren Bachem nach einer negativen Analysteneinschätzung durch Jeffries 8 Prozent, während Polypeptide 3,9 Prozent zulegt.
+++
09:30
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht davon ab, den Leitzins in der Schweiz in den Negativbereich zu senken. Sie belässt die Kreditkosten beim Stand von 0 Prozent.
Der Inflationsdruck sei gegenüber dem Vorquartal praktisch unverändert, schrieb die SNB in einem Communiqué. Die Nationalbank werde die Lage nun weiter genau beobachten und die Geldpolitik wenn nötig anpassen, um die Preisstabilität sicherzustellen.
Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz blieben jedoch unsicher, betonte die Notenbank. Sie hätten sich insbesondere mit den deutlich höheren US-Zöllen eingetrübt. Hauptrisiken für die Schweizer Wirtschaft blieben daher die US-Handelspolitik und die Entwicklung der Weltwirtschaft.
+++
09:00
Die deutlichsten Abgaben verzeichnen in der Startphase Sonova (-3,2 Prozent) und Amrize (-2,2 Prozent). Aber auch Alcon (-1,7 Prozent) oder Straumann (-1,7 Prozent) werden zurückgebunden. Für die Aktien von Kühne+Nagel (-1,3 Prozent) hat JPMorgan das Kursziel gesenkt und die Empfehlung «Underweight» bestätigt.
+++
08:30
+++
08:05
19 von 20 Titel schliessen sich der negativen Tendenz an. Einzig die Partners Group notiert 0,4 Prozent höher, während Kühne+Nagel mit 0,8 Prozent Verlust am meisten einbüsst.
Am breiten Markt fallen Basilea (+0,65 Prozent), Polypeptide (+2,9 Prozent), Schindler (+1,15 Prozent) und U Blox (+0,45 Prozent) positiv auf. Bachem (-1,85 Prozent) und Clariant (-0,8 Prozent) verbuchen die grössten vorbörslichen Kursverluste.
+++
07:45
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Kühne+Nagel: JPMorgan senkt das Kursziel für auf 140 von 155 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin Underweight.
+++
07:15
Bei ihrer Sitzung am heutigen Donnerstag um 9.30 Uhr dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) nach fast einhelliger Prognose von Ökonomen nach sechs Zinssenkungen ihren Leitzins bei null Prozent belassen. Die Kommentare des SNB-Direktoriums interessieren aber sehr wohl, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der seit Anfang August geltenden US-Zölle für die Schweizer Wirtschaft.
Aus den USA stehen die Industrieaufträge langlebiger Güter und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an.
+++
06:00
Für eine etwas zurückhaltende Stimmung an den Börsen sorgen in der laufenden Woche die vorsichtigen Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell und einem weiteren Fed-Mitglied hinsichtlich weiterer Zinssenkungen.
+++
04:00
Die asiatischen Aktienmärkte legen nach der jüngsten Rally eine Verschnaufpause ein. Die Anleger sehen auf die weitere Zinsentwicklung in den USA und Japan. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich eher zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen geäussert. Aus dem Protokoll der Juli-Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ) war hervorgegangen, dass sich einige Ratsmitglieder für künftige Zinserhöhungen ausgesprochen hatten. Auf ihrer Sitzung im September hatte die BoJ die Zinsen stabil gehalten. Es gab jedoch zwei Gegenstimmen, was als Zeichen für baldige Zinserhöhungen gewertet wurde.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 45.719,71 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 3.183,97 Zählern. An der Börse Shanghai notierten die chinesischen Standardwerte fast unverändert bei 3.856,43 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,6 Prozent auf 4.593,33 Punkte. Die Aktien des chinesischen Autobauers Chery Automobile schossen bei ihrem Börsendebüt in Hongkong um 11,2 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte bei seinem Börsengang am Donnerstag 1,2 Milliarden Dollar eingenommen.
+++
03:00
Der US-Dollar zeigt sich wenig verändert. Die Händler haben sich nach den vorsichtigen Äusserungen von US-Notenbankern auf einen massvollen Zinssenkungszyklus eingestellt. Zudem warten sie auf Daten, die Aufschluss über die Auswirkungen von US-Zöllen geben könnten.
+++
02:00
Die Ölpreise geben im asiatischen Handel nach einem Anstieg auf ein Sieben-Wochen-Hoch leicht nach. Händler verweisen auf Gewinnmitnahmen. In der vorangegangenen Sitzung hatten ein überraschender Rückgang der US-Rohölvorräte sowie die Sorge vor einer Angebotsverknappung durch ukrainische Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur die Preise beflügelt. «Nachdem der Rohölpreis zu Beginn der Woche den unteren Rand seiner jüngsten Handelsspanne getestet hatte, ist er wieder an das obere Ende zurückgekehrt», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG. «Vor diesem Hintergrund sehen wir heute Morgen wahrscheinlich einige leichte Gewinnmitnahmen.»
+++
01:00
Der Leitindex Dow Jones schloss 0,37 Prozent tiefer bei 46.121,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,28 Prozent auf 6.637,97 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 24.503,57 Punkte nach unten.
Bereits am Vortag hatten die Anleger angesichts der vorangegangenen Rekordjagd Kasse gemacht. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zudem bei einem Konjunkturausblick gesagt, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Ausserdem wies er auf eine «recht hohe Bewertung» der Aktienkurse hin. Das liess die Investoren aufhorchen und etwas den Fuss vom Gaspedal nehmen, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets schrieb.
Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der kommenden Woche wieder einmal ein Shutdown in den USA drohe, ergänzte Molnar. Obwohl die Stimmung an der Wall Street also nicht mehr ganz so euphorisch sei, könnte die Kursrally aber weitergehen.
Unter den Einzelwerten stach Micron mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 161,71 US-Dollar heraus. Micron berichtete zwar von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI). Trotz eines optimistischen Ausblicks des Chipherstellers auf das laufende Quartal versilberten die Anleger nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien jedoch aufgelaufene Kursgewinne. Am vergangenen Donnerstag hatten die Titel mit 170,45 Dollar ein Rekordhoch erreicht.
Bei Freeport-McMoRan mussten die Anleger zur Wochenmitte einen Kurseinbruch von 17 Prozent verkraften. Der Bergbaukonzern meldete einen Unglücksfall in der indonesischen Grasberg-Mine, wo deshalb die Produktion gestoppt wurde. Zudem senkte das Unternehmen seine Absatzprognose für das dritte Quartal.
Intel -Papiere sprangen in den letzten Handelsminuten um bis zu 8 Prozent hoch und behaupteten letztlich ein Plus von 6,4 Prozent. Kreisen zufolge hat der kriselnde Chipkonzern bei dem iPhone-Hersteller Apple für Investitionen geworben, um seine Geschäfte wieder in Schwung zu bringen. Vergangene Woche hatte bereits der KI-Chip-Spezialist Nvidia mit Investitionen über 5 Milliarden Dollar bei Intel Schlagzeilen gemacht.
Ansonsten bewegten Analystenaussagen die Kurse. Für Titel des Softwareanbieters Adobe ging es um 2,4 Prozent abwärts, nachdem die US-Bank Morgan Stanley sie auf «Equal-Weight» abgestuft hatte.
Die Aktien des Autobauers General Motors zogen indes um 2,3 Prozent an, nachdem die Schweizer Grossbank UBS eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.
(cash/AWP/Reuters)