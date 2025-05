Die Anleger an der Schweizer Börse sind es nach der jüngsten Gewinnserie zum Wochenstart ruhig angegangen. Der Standardwerteindex SMI bewegt sich am Montag in enger Spanne und notiert kurz zum Handelsschluss 0,2 Prozent tiefer bei 12'233 Punkten. Nur wenige Unternehmen legten Ergebnisse vor, und wegen der feiertagsbedingt geschlossenen Finanzmärkte in Asien und London fehlen wichtige richtungsweisende Impulse. Auch die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgt für Zurückhaltung unter den Anlegern, die amerikanischen Börsen starteten wenig verändert in den Handel.