Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Die Notierungen knüpften damit an die Gewinne vom Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 65,62 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 29 Cent auf 63,66 Dollar.