Gegenüber dem Franken fällt der Dollar am späteren Nachmittag auf 0,9013, nach einem Stand von 0,9017 am frühen Mittag und rund 0,9050 am Morgen. Auch zum Euro verliert die US-Währung an Gewicht: Das Euro/Dollar-Paar notiert derzeit bei 1,0419; am Morgen hatte es noch unter der 1,04er-Marke gestanden. Im Verlauf des Nachmittags hatte die europäische Gemeinschaftswährung gar ein Tageshoch bei 1,0442 US-Dollar erreicht. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9391 mehr oder weniger auf der Stelle.