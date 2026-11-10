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17:45
Rückenwind kam von der Erholung bei Technologie- und Halbleiterwerten sowie von den deutlich gesunkenen Ölpreisen. «Die jüngsten Zweifel an der Dynamik des Technologiesektors treten vorerst wieder etwas in den Hintergrund», kommentierte ein Marktbeobachter. Ganz ausgeräumt seien die Sorgen über hohe KI-Investitionen und deren Rentabilität allerdings noch nicht.
An der Spitze des SMI lagen die Aktien von Richemont (+3 Prozent), während auch Swatch (+3,1 Prozent) von der freundlichen Stimmung im Luxusgütersektor profitierte. Dahinter rückten ABB (+0,8 Prozent) sowie die Bauwerte Holcim und Sika (je +1,5 Prozent) kräftig vor. Auch UBS (+1,7 Prozent) und Partners Group (+0,7 Prozent) waren gesucht.
Die auslaufende Berichtssaison beschäftigte die Anleger ebenfalls weiter. Sunrise (-3,9 Prozent) standen nach Quartalszahlen unter Druck, obwohl diese die Erwartungen weitgehend trafen. Analysten verwiesen zwar auf die attraktive Bewertung und Dividendenrendite, sehen aber weiterhin Risiken durch den intensiven Wettbewerb.
Auch PSP (-0,5Prozent) gaben nach, konnten die Verluste im Handelsverlauf aber etwas eindämmen. Die Resultate blieben trotz des Gewinnsprungs leicht hinter den Erwartungen zurück, die bestätigten Jahresziele gelten jedoch als nicht gefährdet.
Erst kräftig gesucht, dann auf den Verkaufszetteln waren Lem (-7,5 Prozent) nach Halbjahreszahlen. Vor allem die Nachfrage aus Rechenzentren und die hohe Profitabilität überzeugten, während der Ausblick als eher vorsichtig eingestuft wurde. Zudem rückten BKW (+1,7 Prozent) nach einem Zwischenbericht vor.
DocMorris (+6,5 Prozent und damit Tagesgewinner am breiten Markt) wiederum profitierten von einer Hochstufung durch die ZKB.
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16:30
Der Goldpreis hat am Dienstag seine deutlichen Gewinne zu Wochenbeginn komplett eingebüsst. Am Nachmittag wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London 4043 US-Dollar gezahlt und damit etwa 71 Dollar weniger als am Montag. Als Belastung erwies sich die deutlich verfestigte Erwartung auf eine US-Leitzinserhöhung im Dezember, nachdem die Inflation in den Vereinigten Staaten höher ausgefallen war als erwartet.
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16:00
Der Leitindex Nasdaq 100 gab im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27'695 Punkte nach. Hier verloren vor allem die Halbleiteraktien wieder an Boden, die sich am Vortag teils prozentual zweistellig erholt hatten. Bei den Standardwerten der «Old Economy» hielten sich die Verluste dagegen in Grenzen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent auf 52'244 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,5 Prozent auf 7'512 Punkte.
Der anhaltende Preisauftrieb in den USA bereitet der US-Notenbank grosse Sorge und spricht für eine Zinserhöhung im Dezember. Die Verbraucherpreise legten im Oktober zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Experten hatten nur einen Zuwachs von 0,3 Prozent auf dem Schirm.
«Es gibt Befürchtungen, dass sich der zugrundeliegende Preisdruck wieder aufbaut», sagte James McCann, Chefökonom beim Finanzberater Edward Jones. Die Märkte hatten dem Experten zufolge in den vergangenen Wochen einen Teil der geldpolitischen Straffung durch die Fed nicht mehr eingepreist. «Jetzt sehen sie sich wahrscheinlich gezwungen, eine etwas stärkere Straffung in Betracht zu ziehen.»
Unter Druck gerieten insbesondere Technologiewerte. Höhere Zinsen verteuern die Investitionen wachstumsstarker Unternehmen. Der US-Index der Halbleiterwerte gab rund 1,5 Prozent nach. Zugleich begrenzten nachgebende Ölpreise die Kursverluste: Die Sorte Brent fiel am Dienstag erstmals seit August unter die Marke von 90 Dollar pro Barrel.
Für Gesprächsstoff sorgte zudem erneut Nvidia. Die Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin nimmt eine neue Dimension an: Durch die Beziehung habe die Frau KI-Hochleistungsprozessoren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar in die Volksrepublik geschleust, berichtete das Nachrichtenportal «The Information» unter Berufung auf zwei Bekannte der Verdächtigen. Die Nvidia-Aktien büssten drei Prozent ein.
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15:45
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15:35
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15:01
Die kräftige Erholung an den US-Börsen zum Wochenstart dürfte am Dienstag trotz weiter sinkender Ölpreise spürbar ausgebremst werden. So fielen die Verbraucherpreise im Oktober höher als erwartet aus, was Sorgen vor einem stärkeren als bislang erwarteten Leitzinsanstieg im Dezember schüren dürfte. Hinzu kommt, dass US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller nicht nur eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet, sondern dabei auch eine kräftige Anhebung nicht ausschliesst.
Eine knappe Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart liegt die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial unverändert auf Vortagesniveau. Den technologielastigen Nasdaq 100 taxiert IG 1,3 Prozent tiefer auf 27'560 Punkte.
Unternehmensseitig steht vor allem der Börsengang des Chatbot-Claude-Betreibers Anthropic im Fokus. Angepeilt wird eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar. Die aber liegt deutlich unter der zuvor am Markt diskutierten möglichen Bewertung. «Die Ernüchterung in Sachen KI geht weiter», sagte ein Börsianer dazu.
AMD, Broadcom und Nvidia wollen bis zu 26 Milliarden Euro in Anthropic investieren. Vorbörslich gaben AMD und Broadcom um 0,8 Prozent nach, hatten sich am Vortag allerdings zum Teil spürbar erholt. Nvidia dagegen, seit Anfang Oktober überwiegend auf Talfahrt, legten zugleich um moderate 0,3 Prozent zu. Am Vortag hatte Nvidia im starken Marktumfeld etwas mehr als 4 Prozent eingebüsst. Konzernchef Jensen Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein. So soll er eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, die nach Vermutungen von US-Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig war. China dementierte dies. Nun ermittelt das FBI.
Die Aktie von Groupon sackte vorbörslich um knapp 20 Prozent ab. Der Online-Marktplatz für Rabatte senkte seine Jahresumsatzprognose. Ausserdem enttäuschten auch der E-Fahrzeugbauer Lucid und das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab mit ihren Zahlen. Bei Lucid blieb der Quartalsumsatz hinter den Erwartungen zurück. Rocket Lab meldeten einen höher als erwartet ausgefallenen Quartalsverlust je Aktie. Während die Papiere von Lucid vor dem Börsenbeginn um rund 3 Prozent nachgaben, büssten die von Rocket Lab 7 Prozent ein.
Take-Two Interactive Software dagegen gewannen zeitgleich fast 5 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab einen als konservativ eingestuften Ausblick bekannt, denn am Markt wird mit hoher Spannung auf «Grand Theft Auto VI» gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen.
Der Klimaanlagenhersteller Aaon meldete ein Rekordquartal und hob seine Jahresprognose an, was der Aktie vorbörslich einen Kurssprung von 16,5 Prozent bescherte. Aaon bietet unter anderem Kühllösungen für Rechenzentren an.
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14:35
Die US-Futures auf die amerikanischen Börsenindizes drehen nach Inflationszahlen nach unten. Unmittelbar nach Bekanntgabe verliert der S&P 500 Index Future 0,4 Prozent. Die Kernrate lag bei 0,3 Prozent gegenüber den erwarteten 0,2 Prozent. Derweil verliert der Goldpreis und steht 2,1 Prozent tiefer, während der Dollar zum Franken 0,35 Prozent zulegt.
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14:28
Dank weiter sinkender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der Dax notierte am Nachmittag 1,2 Prozent höher bei 26'573 Punkten. Damit nähert sich der Leitindex seinem Rekordhoch vom Donnerstag bei 26'692 Punkten. Der MDax gewann 0,6 Prozent auf 31'261 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.
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13:15
Die Futures der US-Aktienmärkte haben keine gemeinsame Richtung vor dem Start:
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11:51
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11:48
Die Übernahme von IJ Watson durch Aebi Schmidt erscheint strategisch sinnvoll, schreibt die Helvetische Bank in einem Kommentar. Gemessen am Konzernumsatz von Aebi Schmidt von rund 1,9 Milliarden Dollar im Jahr 2025 ist die übernommene Firma jedoch auch sehr klein. Interessanter seien die längerfristigen Wachstumschancen in Nordamerika sowie mögliche Synergien aus der Shyft-Integration. Ein wichtiger nächster Kurstreiber sind die Quartalszahlen vom 11. November 2026. Entscheidend würden die Margenentwicklung und der Auftragseingang sein. Die bisherige Kursentwicklung seit dem IPO war allerdings eher etwas enttäuschend, so die Helvetische Bank.
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11:38
Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag seine freundliche Tendenz fort. Rückenwind kommt von der Erholung bei Technologie- und Halbleiterwerten sowie von den deutlich gesunkenen Ölpreisen. Der SMI bleibt damit in Reichweite seines Rekordhochs. Zusätzliche Unterstützung kommt vom Ölmarkt. Der Preis für Brent-Öl sank wieder unter 90 Dollar je Fass und kostet damit so wenig wie seit Ende August nicht mehr. Für Zuversicht sorgte US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg mit dem Iran sei «effektiv vorüber».
Der SMI gewinnt gegen 11.30 Uhr 0,63 Prozent auf 15'039,19 Punkte. Zum Allzeithoch von vergangener Woche fehlen damit noch 58 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,14 Prozent auf 3241,62 Zähler, der breite SPI um 0,52 Prozent auf 21'142,96 Punkte. An den übrigen europäischen Aktienmärkten fallen die Gewinne zum Teil noch etwas deutlicher aus.
Im SMI stehen 15 Gewinner fünf Verlierern gegenüber. An der Spitze liegen Richemont (+2,6 Prozent), während auch Swatch (+2,3 Prozent) von der freundlichen Stimmung im Luxusgütersektor profitieren. Dahinter rücken ABB (+2,5 Prozent) sowie die Bauwerte Holcim und Sika (je +1,7 Prozent) kräftig vor. Auch UBS (+2,1 Prozent) und Partners Group (+1,7 Prozent) sind gesucht.
Die auslaufende Berichtssaison beschäftigt die Anleger ebenfalls weiter. Sunrise (-2,3 Prozent) stehen nach Quartalszahlen unter Druck, obwohl diese die Erwartungen weitgehend trafen. Analysten verweisen zwar auf die attraktive Bewertung und Dividendenrendite, sehen aber weiterhin Risiken durch den intensiven Wettbewerb.
Auch PSP (-0,7 Prozent) geben nach, konnten die Verluste im Handelsverlauf aber etwas eindämmen. Die Resultate blieben trotz des Gewinnsprungs leicht hinter den Erwartungen zurück, die bestätigten Jahresziele gelten jedoch als nicht gefährdet.
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11:16
Die Aktien von Jungheinrich haben um bis zu 5,9 Prozent zugelegt und waren die grössten Gewinner im MDax. Der Gabelstapler-Hersteller habe positive Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, sagten die Analysten von Alphavalue. Das Ebit habe mit 96,9 Millionen Euro die Erwartungen um 5,7 Prozent übertroffen. Vor allem das Automatisierungssegment (AWE) sei profitabler gewesen als gedacht. Der anhaltende Konkurrenzdruck im Kerngeschäft und die für die mittelfristige Expansion erforderlichen Preiszugeständnisse könnten die Margenerholung aber beeinträchtigen, so die Experten weiter.
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09:37
Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an die freundliche Tendenz vom Vortag an. Mit den positiven Vorgaben aus Übersee rückt der SMI wieder näher an seine Rekordstände. Rückenwind kommt vor allem von der Erholung im Technologiesektor und den deutlich gesunkenen Ölpreisen.
Der SMI gewinnt gegen 09.25 Uhr 0,61 Prozent auf 15'037,25 Punkte. Zum Allzeithoch von vergangener Woche fehlen damit noch 56 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,15 Prozent auf 3242,16 Zähler, der breite SPI um 0,57 Prozent auf 21'153,10 Punkte. An den übrigen europäischen Aktienmärkten fallen die Gewinne zum Teil noch etwas deutlicher aus.
Von den 20 SMI-Werten notieren mit Ausnahme von Givaudan (-0,4 Prozent) und Galderma (-0,2 Prozent) sämtliche Titel im Plus. An der Spitze stehen Richemont (+1,9 Prozent), während auch Swatch (+2,0 Prozent) von der freundlichen Stimmung im Luxusgütersektor profitieren. Dahinter rücken die Zykliker ABB (+1,8 Prozent) und Logitech (+1,7 Prozent) vor. Auch die Finanzwerte UBS und Partners Group (je +1,5 Prozent) sind gesucht.
Einen Kurssprung vollziehen LEM (+10,9 Prozent). Hier überraschten die Margen- und Auftragsentwicklung im dritten Quartal positiv.
Weitere Impulse kommen von Analystenstudien. DocMorris (+6,5 Prozent) sind nach einer Hochstufung durch die ZKB gesucht, Autoneum (+1,9 Prozent) profitieren von einer Hochstufung durch Research Partners. EMS-Chemie (+0,1 Prozent) stecken eine Rückstufung durch Bank of America auf Neutral dagegen weitgehend weg.
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09:08
Der Swiss Market Index (SMI) zieht in der Eröffnung um 0,68 Prozent auf 15'049 Punkte an. Alle 20 SMI-Titel stehen höher. Richemont legen um 1,8 Prozent zu, Logitech 1,5 Prozent und Sika 1,4 Prozent. Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche gewinnen mit 0,2 bis 0,3 Prozent unterdurchschnittlich zu. Die Valoren der UBS starten 1,4 Prozent höher und überwinden die Marke von 40 Franken.
Im breiten Markt ziehen Swatch um 2,6 Prozent an. Montana Aerospace, Komax und Avolta sind ebenfalls gefragt. Derweil verlieren Rieter 2,5 Prozent nach einer Kurszielsenkung.
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08:58
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
Comet: Bank of America senkt das Rating in einer Branchenstudie auf Underperform von Buy und reduziert das Kursziel auf 270 von 568 Franken.
DocMorris: Zürcher Kantonalbank neu mit Rating Übergewichten nach Marktgewichten. Sieht den fairen Wert bei 23 Fr.
DSM-Firmenich: Bernstein Société Générale erhöht das Kursziel auf 111 und 95 Fr., bleibt bei Rating Outperform.
EFG International: Citigroup erhöht das Kursziel auf 19.30 von 18.90 Fr. mit unverändertem Rating Buy.
Ems-Chemie: Bank of America senkt das Rating auf Neutral von Buy mit einem höheren Kursziel von 870 gegenüber 775 Fr.
Inficon: Bank of America senkt das Rating in einer Branchenstudie auf Underperform von Neutral und reduziert das Kursziel auf 140 von 203 Fr.
Richemont: Morgan Stanley senkt das Kursziel in einer Branchenstudie auf 206 von 220 Fr., die Einstufung lautet aber weiterhin Overweight.
Swisscom: Bank of America erhöht das Kursziel auf 613 von 582 Fr., hält aber am Rating Underperform fest.
VAT Group: Bank of America senkt das Rating in einer Branchenstudie auf Neutral von Buy und reduziert das Kursziel auf 583 von 933 Fr.
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08:23
Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank weiter sinkender Ölpreise seine Erholung zum Wochenstart am Dienstag fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 26'521 Punkte. Damit könnte der Leitindex zu seinem Rekordhoch vom Donnerstag bei 26'692 Punkten aufschliessen.
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08:06
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich 0,66 Prozent höher gestellt. 19 von 20 SMI-Titeln notieren fester. Logitech (+1,3 Prozent) führen die Gewinnertabelle an, gefolgt von Roche (+1,2 Prozent) und Swiss Life (+1,0 Prozent). Einzig Zurich Insurance (-0,2 Prozent) geben leicht nach.
Bei den Mid Caps avanciert AMS Osram um 3,0 Prozent. Zulegen können auch Inficon (+2,8 Prozent), Sonova (+2,3 Prozent) oder Tecan (+1,9 Prozent). Gerade die Mid Caps sollten wegen der sinkenden Zinsen und Erdölpreise am Dienstag gefragt bleiben. Auf der anderen Seite notieren Ems nach einer Ratingkürzung 1,3 Prozent tiefer. VAT verlieren 1,2 Prozent und Rieter 0,3 Prozent.
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07:56
Am europäischen Devisenmarkt ist es in der Nacht auf Dienstag ruhig geblieben. Die Anleger warten auf die US-Inflationsdaten für Oktober, die am Nachmittag neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed liefern könnten. Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8189 Franken und bewegt sich damit weiterhin in einer engen Spanne. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei 0,9195 auf der Stelle. Gegenüber dem Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1227 ebenfalls nahezu unverändert.
Für neue Impulse könnten die US-Konsumentenpreise sorgen. An den Terminmärkten wird derzeit eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 80 Prozent eingepreist. Eine überraschend tiefe Teuerung könnte diese Erwartungen dämpfen und den Dollar belasten, heisst es am Markt. Höhere Inflationswerte dürften dagegen die Aussicht auf einen Zinsschritt weiter festigen.
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07:23
Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 1,7 Prozent höher bei 26'267,19 Punkten geschlossen. Die Anleger an den Börsen in Europa und in den USA nutzten die Kursverluste aus der vergangenen Woche zum Wiedereinstieg. Am Ölmarkt machte sich erneut Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Iran-Kriegs breit, was die Preise drückte.
Im Fokus am Dienstag stehen der US-Inflationsbericht für Oktober und die Geopolitik. Die Teuerungsrate in den USA dürfte an der Vier-Prozent-Marke kratzen und damit eine Zinserhöhung der Notenbank zum Jahresende wahrscheinlich machen.
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06:24
Ferner geht die Berichtssaison am Dienstag weiter. Swiss Property legen das Ergebnis für neun Monate vor, BKW gibt ein Business-Update bekannt. Derweil kommt von Lem das Ergebnis zum zweiten Quartal, während Sunrise die Zahlen für das dritte Quartal publiziert. Nach Börsenschluss warten dann noch Alcon und On Holding mit dem Zahlenkranz für das dritte Quartal auf.
Am Nachmittag stehen um 14.30 Uhr europäischer Zeit die US-Inflationszahlen an.
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06:17
Die asiatischen Börsen folgen dem Aufwärtstrend an der Wall Street. Fallende Ölpreise und Hoffnung auf eine Besserung der Situation im Nahen Osten hellen die Stimmung an den Märkten auf. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag erklärt, er werde vorerst auf neue Militärschläge gegen den Iran verzichten.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,0 Prozent auf 59'938,46 Punkte zu und machte damit einen Grossteil der Verluste vom Freitag in den vergangenen beiden Handelstagen wieder wett. Der breiter gefasste Topix notierte 1,6 Prozent höher bei 3878,39 Zählern.
Die jüngsten Entwicklungen nährten die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts im Nahen Osten, sagte Nick Twidale, Chef-Marktstratege bei ATFX Global. Das Risiko bestehe nun jedoch darin, dass sich die Märkte zu weit und zu schnell bewegt hätten. «Jeder Hinweis auf ein Scheitern der Verhandlungen könnte zu einem deutlichen Preisanstieg führen, da die Händler den geopolitischen Risikoaufschlag schnell wieder einpreisen würden.»
Die Anleger in Asien blicken zudem auf die anstehenden US-Inflationsdaten, die Aufschluss über den künftigen Zinskurs geben könnten. «Die starken Gewinne des Nikkei in den letzten beiden Sitzungen sind eine Überraschung», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege bei IwaiCosmo Securities. «Die Gewinne waren jedoch begrenzt, da die Anleger nicht darauf setzen wollten, dass der Nikkei die Marke von 61'000 Punkten überschreitet.» Der Nikkei war am Freitag um fast sechs Prozent gefallen. Die KI-Werte gaben aufgrund von Sorgen nach, der US-Kongress könnte nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen die Investitionen in Künstliche Intelligenz bremsen.
Zu den Gewinnern in Asien gehören der Technologie-Investor SoftBank Group, der um 14,38 Prozent zulegte, sowie die Halbleiterwerte Advantest und Tokyo Electron mit Anstiegen um 4,93 Prozent beziehungsweise 5,66 Prozent. Der japanische Speicherchip-Hersteller Kioxia sprang um 7,6 Prozent in die Höhe. Die Gewinne erfolgten trotz eines Kursverlusts von 4,2 Prozent bei Nvidia über Nacht an der Wall Street inmitten der Kontroverse um CEO Jensen Huang. «Der Markt sieht die Auswirkungen des Themas bisher eher auf Nvidia beschränkt als auf die breitere Branche», sagte Shimada von IwaiCosmo. Zu den Verlierern gehören auch Toyota Motor mit einem Verlust von 1,63 Prozent und der Sojasossenhersteller Kikkoman mit einem Minus von 13 Prozent.
Der südkoreanische Kospi stieg um mehr als fünf Prozent. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien gewann 1,5 Prozent und entfernte sich damit von seinem in der Vorwoche erreichten Sieben-Monats-Tief.
Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3662,81 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4058,95 Punkten.
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06:12
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06:07
Die Ölpreise haben ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 91,44 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,4 Prozent schwächer bei 85,63 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag erklärt, ein US-Militärschlag gegen den Iran sei «zu diesem Zeitpunkt» nicht notwendig. Dies linderte die Sorgen vor längeren Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten.
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00:05
Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September.
Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um 4,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück.
Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt Jensen Huangs ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.
Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,40 Prozent auf 27'907,63 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vorwiegend die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Micron Technology, Applied Materials, Seagate Technology und AMD reichten von 6,3 bis zu 13,3 Prozent.
Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor dennoch erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum «Overweight»-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens.
Laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche US-Leitzinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. «Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat», so der Experte.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)