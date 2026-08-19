Trotz starker Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose machen Anleger bei Target Kasse. Die Titel ‌des US-Einzelhändlers ⁠geben im vorbörslichen Handel 1,5 Prozent nach. Die flächenbereinigten Umsätze von Target im zweiten Quartal stiegen ⁠um 3,8 Prozent und übertrafen damit die Schätzungen von 2,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn von 4,11 Dollar je Aktie lag ebenfalls ‌deutlich über den Erwartungen von 2,33 Dollar. «Target hat ein starkes Quartal ‌vorgelegt, aber die Messlatte lag hoch», sagte Analyst ​Steven Shemesh von der Royal Bank of Canada. Bis zum Handelsschluss am Dienstag hatte die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als die Hälfte zugelegt.