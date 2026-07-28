Ein breiter Ausverkauf bei Chipherstellern hat die ‌asiatischen Aktienmärkte in ⁠Fernost auf Talfahrt geschickt. Anleger trieb vor allem die Sorge um, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) einmal ⁠auszahlen werden. Zudem fürchteten Investoren zunehmende Konkurrenz aus China. Am stärksten traf es die Börse in Südkorea. Der Leitindex Kospi stürzte am ‌Dienstag mehr als zehn Prozent auf ein Drei-Monats-Tief und löste zwischenzeitlich eine Handelsunterbrechung aus. ‌Der japanische Nikkei-Index rutschte um rund vier Prozent auf ​62'365 Punkte ab und fiel zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Tief. «Der Nikkei fiel, weil KI-bezogene Aktien stark verkauft wurden, aber das hat nichts mit den Fundamentaldaten der japanischen Wirtschaftsaussichten zu tun», sagte Koji Toda, Fondsmanager bei Resona Asset Management.