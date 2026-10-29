In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nach einer angehobenen ​Gewinnprognose des Chip-Ausrüsters Advantest 0,2 Prozent auf 64'105,62 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte hingegen 0,3 Prozent niedriger bei 3977,84 Zählern. Die Aktien von Advantest stiegen um 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose für den Betriebsgewinn um 14 Prozent nach oben korrigiert hatte. Viele andere Chip- und KI-bezogene Werte gaben ihre anfänglichen Gewinne jedoch wieder ab. So fielen die Papiere von Tokyo Electron um 0,9 Prozent und die der SoftBank Group um 0,6 Prozent. Die Aktien von Hitachi brachen trotz einer angehobenen ‌Gewinnprognose um 8,7 Prozent ein.