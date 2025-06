Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag verhalten. Nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hoffen die Anleger auf eine vorsichtige Entspannung im zuletzt neu entflammten Zoll-Konflikt. «Die Vereinbarung zwischen den USA und China zur Deeskalation der Spannungen und das jüngste Telefonat zwischen Trump und Xi zeigen, dass beide Länder eine wirtschaftliche Schmerzgrenze haben», sagte Luke Yeaman, Chefökonom bei der Commonwealth Bank of Australia. «Damit sind einige gravierende Negativszenarien vom Tisch, aber die Spannungen bleiben hoch und weitere Eskalationen sind wahrscheinlich ... Wir sehen kaum Aussichten, dass bis zum 14. August ein umfassendes Handelsabkommen zwischen den USA und China zustande kommt.» Die Anleger warten zudem auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass in den USA im Mai weniger neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden. Schwache Jobdaten könnten die US-Notenbank Fed zu Zinssenkungen bewegen. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 37.730,67 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notiert 0,6 Prozent höher bei 2.771,81 Zählern.