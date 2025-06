Im Mittelpunkt steht zum Wochenschluss nebst der UBS der US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Experten erwarten, dass der Stellenaufbau mit einem Plus von 130.000 geringer ausfällt als im Vormonat mit 177.000. Für die Arbeitslosenquote rechnen sie mit einer Stabilisierung bei 4,2 Prozent - also weiter andauernder Vollbeschäftigung. Diese strebt die US-Notenbank an, die auch für stabile Preise sorgen soll. Sie entscheidet am 18. Juni über den Leitzins und wird dabei womöglich wieder pausieren, auch weil die Folgen von Trumps Zollpolitik auf Arbeitsmarkt und Inflation noch nicht absehbar sind.