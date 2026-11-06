Auch an anderen asiatischen Handelsplätzen gerieten die Branchenriesen unter die Räder. In Südkorea rutschten die Papiere von Samsung Electronics und SK Hynix zeitweise zweistellig ab, während in Taiwan TSMC stark unter Druck geriet. Einige ​Experten sahen jedoch bereits Anzeichen für eine Bodenbildung. «Heute werden wir zwangsläufig weitere Liquidationen von Margenkonten sehen, was darauf ​hindeutet, dass wir uns wahrscheinlich in der Endphase der Kapitulation befinden», erklärte Allen ​Huang, Vizepräsident bei Mega Financial Holding. In China rückte zudem die Politik in den Fokus: Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedete ein neues Gesetz zur Bekämpfung grenzüberschreitender ‌Korruption, das die internationalen Compliance-Pflichten für chinesische Unternehmen verschärft.