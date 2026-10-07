Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Marktbeobachtern zufolge setzen immer mehr Anleger darauf, dass die heimischen Unternehmen die Herausforderungen durch die nach wie vor hohen Energiekosten und Zinssätze bewältigen können. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg rechnen Analysten bei den Unternehmen des S&P 500 mit einem durchschnittlichen Gewinnanstieg im dritten Quartal von rund 25 Prozent zum Vorjahreszeitraum.