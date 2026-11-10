07:23
Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 1,7 Prozent höher bei 26'267,19 Punkten geschlossen. Die Anleger an den Börsen in Europa und in den USA nutzten die Kursverluste aus der vergangenen Woche zum Wiedereinstieg. Am Ölmarkt machte sich erneut Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Iran-Kriegs breit, was die Preise drückte.
Im Fokus am Dienstag stehen der US-Inflationsbericht für Oktober und die Geopolitik. Die Teuerungsrate in den USA dürfte an der Vier-Prozent-Marke kratzen und damit eine Zinserhöhung der Notenbank zum Jahresende wahrscheinlich machen.
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06:24
Ferner geht die Berichtssaison am Dienstag weiter. Swiss Property legen das Ergebnis für neun Monate vor, BKW gibt ein Business-Update bekannt. Derweil kommt von Lem das Ergebnis zum zweiten Quartal, während Sunrise die Zahlen für das dritte Quartal publiziert. Nach Börsenschluss warten dann noch Alcon und On Holding mit dem Zahlenkranz für das dritte Quartal auf.
Am Nachmittag stehen um 14.30 Uhr europäischer Zeit die US-Inflationszahlen an.
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06:17
Die asiatischen Börsen folgen dem Aufwärtstrend an der Wall Street. Fallende Ölpreise und Hoffnung auf eine Besserung der Situation im Nahen Osten hellen die Stimmung an den Märkten auf. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag erklärt, er werde vorerst auf neue Militärschläge gegen den Iran verzichten.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,0 Prozent auf 59'938,46 Punkte zu und machte damit einen Grossteil der Verluste vom Freitag in den vergangenen beiden Handelstagen wieder wett. Der breiter gefasste Topix notierte 1,6 Prozent höher bei 3878,39 Zählern.
Die jüngsten Entwicklungen nährten die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts im Nahen Osten, sagte Nick Twidale, Chef-Marktstratege bei ATFX Global. Das Risiko bestehe nun jedoch darin, dass sich die Märkte zu weit und zu schnell bewegt hätten. «Jeder Hinweis auf ein Scheitern der Verhandlungen könnte zu einem deutlichen Preisanstieg führen, da die Händler den geopolitischen Risikoaufschlag schnell wieder einpreisen würden.»
Die Anleger in Asien blicken zudem auf die anstehenden US-Inflationsdaten, die Aufschluss über den künftigen Zinskurs geben könnten. «Die starken Gewinne des Nikkei in den letzten beiden Sitzungen sind eine Überraschung», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege bei IwaiCosmo Securities. «Die Gewinne waren jedoch begrenzt, da die Anleger nicht darauf setzen wollten, dass der Nikkei die Marke von 61'000 Punkten überschreitet.» Der Nikkei war am Freitag um fast sechs Prozent gefallen. Die KI-Werte gaben aufgrund von Sorgen nach, der US-Kongress könnte nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen die Investitionen in Künstliche Intelligenz bremsen.
Zu den Gewinnern in Asien gehören der Technologie-Investor SoftBank Group, der um 14,38 Prozent zulegte, sowie die Halbleiterwerte Advantest und Tokyo Electron mit Anstiegen um 4,93 Prozent beziehungsweise 5,66 Prozent. Der japanische Speicherchip-Hersteller Kioxia sprang um 7,6 Prozent in die Höhe. Die Gewinne erfolgten trotz eines Kursverlusts von 4,2 Prozent bei Nvidia über Nacht an der Wall Street inmitten der Kontroverse um CEO Jensen Huang. «Der Markt sieht die Auswirkungen des Themas bisher eher auf Nvidia beschränkt als auf die breitere Branche», sagte Shimada von IwaiCosmo. Zu den Verlierern gehören auch Toyota Motor mit einem Verlust von 1,63 Prozent und der Sojasossenhersteller Kikkoman mit einem Minus von 13 Prozent.
Der südkoreanische Kospi stieg um mehr als fünf Prozent. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien gewann 1,5 Prozent und entfernte sich damit von seinem in der Vorwoche erreichten Sieben-Monats-Tief.
Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3662,81 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4058,95 Punkten.
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06:12
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06:07
Die Ölpreise haben ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 91,44 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,4 Prozent schwächer bei 85,63 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag erklärt, ein US-Militärschlag gegen den Iran sei «zu diesem Zeitpunkt» nicht notwendig. Dies linderte die Sorgen vor längeren Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten.
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00:05
Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September.
Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um 4,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück.
Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt Jensen Huangs ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.
Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,40 Prozent auf 27'907,63 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vorwiegend die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Micron Technology, Applied Materials, Seagate Technology und AMD reichten von 6,3 bis zu 13,3 Prozent.
Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor dennoch erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum «Overweight»-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens.
Laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche US-Leitzinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. «Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat», so der Experte.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)