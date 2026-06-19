Analysten warnten jedoch, der Iran werde die ‌Kontrolle über die Strasse von Hormus wahrscheinlich nicht aufgeben. Die zollfreie Durchfahrt sei ‌nur für 60 Tage garantiert. «Die zukünftige Verwaltung der Meerenge ​wird vom Iran und Oman geleitet werden, was dem Iran die Möglichkeit gibt, eine 'maritime Dienstleistungsgebühr' zu erheben», sagte Madison Cartwright, eine leitende Geoökonomie-Analystin bei der Commonwealth Bank of Australia. «Das untergräbt die internationalen Normen der freien Schifffahrt und schafft einen Präzedenzfall, dem andere folgen könnten.»