Die Aktien an der Wall Street und in Europa erholten sich und die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen am Freitag sprunghaft an. Gründe für den Aufwärtstrend waren die Risikobereitschaft der Anleger dank stabiler Daten für das Beschäftigungswachstum in den USA und Anzeichen dafür, dass China und US-Präsident Donald Trump für Zollverhandlungen offen sind.