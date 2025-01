Getrieben von neuen Stützungsmassnahmen der Regierung in Peking gewann die Börse in Shanghai 1,0 Prozent auf 3246,51 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,6 Prozent auf 3820,56 Punkte. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Vorfeld der Zinsentscheidung der Bank of Japan am Freitag um 0,6 Prozent auf 39.882,50 Punkte, gestützt von Technologiewerten, die nach den jüngsten KI-Investitionsplänen des neuen US-Präsidenten Donald Trump dem positiven Trend ihrer US-Pendants folgten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,4 Prozent auf 2748,11 Punkte. Die Aktie des Technologie-Investors SoftBank stieg um sechs Prozent und war damit grösster Nikkei-Gewinner. Für den Chiphersteller Advantest ging es um 0,9 Prozent nach oben. «Der Markt hat das Jahr verhalten begonnen», sagte Kyle Rodda von Capital.com. «Der Nikkei suchte nach Gründen, um nach oben zu drängen, aber es fehlte der Katalysator, um aus seiner Spanne auszubrechen.»