Auch die Märkte weltweit dürften verhalten in die neue Handelswoche starten. An den Börsen in Asien beschäftigt die US-Handelspolitik weiter das Marktgeschehen. Ein Blick auf die US-Futures zeigt, dass auch die Wall Street nach einem versöhnlichen Wochenabschluss am Freitag zögerlich in die letzte Aprilwoche starten dürfte. Der Dow Futures (-0,43 Prozent), S&P Futures (-0,56 Prozent) und der Nasdaq Futures (-0,68 Prozent) liegen im Minus.