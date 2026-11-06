Trotz einer kräftigen Gewinnsteigerung im dritten Quartal ‌ist ⁠Daimler Truck an der Börse unter die Räder gekommen. Die Aktien fielen in ⁠der Spitze um 8,3 Prozent auf 38,42 Euro und markierten damit den tiefsten Stand seit Anfang ‌des Jahres. Sie waren schwächster Wert im Dax, der ‌selbst 1,7 Prozent nachgab. Knapp eine ​Stunde nach Handelsbeginn notierten die Papiere des Lkw-Bauers noch fast vier Prozent schwächer. Einem Händler zufolge war eine starke Bilanz bereits erwartet worden. Es könnte sein, dass dies den Anlegern nicht reiche, erklärte er. Daimler Truck bestätigte seine Prognose für das ‌Gesamtjahr 2026 und erwartet weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft von sieben bis neun Prozent.