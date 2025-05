Das dominierende Thema zum Start in die Woche sind allerdings die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China in Genf. So wurde eine massive Senkung der gegenseitigen Zölle beschlossen, vorerst für 90 Tage. In der Zwischenzeit soll weiter verhandelt werden. In Marktkreisen wird die Entspannung grundsätzlich begrüsst, denn das Risiko einer Rezession in den USA dürfte sich damit klar verringern. Eine mögliche erneute Eskalation im Zollkonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten bleibe aber eine Sorge, heisst es am Markt. Denn das Streben der USA nach einem ausgeglicheneren Aussenhandel zwischen den beiden Ländern decke sich nicht mit den Interessen Chinas, kommentiert etwa die Commerzbank.