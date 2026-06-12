23:30
Der erfolgreiche SpaceX -Börsengang (IPO) und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,70 Prozent höher bei 51'202,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,50 Prozent auf 7431,46 Punkte.
Für den schon vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es mit dem SpaceX-Börsengang um weitere 0,64 Prozent auf 29'635,95 Punkte hoch. Ihm halfen auch die erneut starken Halbleiterwerte. Sorgen am Markt, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten könnten, bewahrheiteten sich zunächst nicht.
Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigte Angriffe auf den Iran abgeblasen und mit Verhandlungsfortschritten begründet. Inzwischen bestätigten auch die als Vermittlerin wichtige pakistanische Regierung und der Iran selbst die Einigung auf ein mögliches Friedensabkommen.
Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk war der grösste der Geschichte. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kam damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und war aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta und der Elektroautobauer Tesla.
Bereits der erste SpaceX-Kurs von 150 Dollar bedeutete einen deutlichen Aufschlag auf den Ausgabepreis von 135 Dollar. Nach einem Anstieg bis auf 176,52 Dollar bedeutete der Schlusskurs von 160,95 Dollar immer noch einen Kursgewinn von gut 19 Prozent, was die Bewertung auf knapp 2,1 Billionen Dollar nach oben schraubte. SpaceX rückte so schon an seinem ersten Handelstag in die Sphären der wertvollsten US-Unternehmen auf.
Der Hype um SpaceX schob die Aktien anderer Unternehmen mit Bezug zu Raumfahrt und Satelliten nur vorbörslich an. Letztlich ging es für Firefly , Redwire , Rocket Lab und MDA Space um bis zu 19 Prozent bergab.
Aus dem starken Halbleitersektor stachen unter anderem Arm Holdings und AMD mit Kursaufschlägen von 11,3 und 4,7 Prozent heraus. Analyst Atif Malik von der Citigroup sieht den Chipkonzern AMD schon länger als Profiteur der starken Nachfrage nach Hauptprozessoren (CPU) im Zuge des KI-Booms und rät nun zum Kauf. AMD könnte auch im Bereich der Grafikprozessoren (GPU) durchstarten. Es bestehe die Chance, den Löwenanteil des Bedarfs von Meta abzugreifen.
In die andere Richtung ging es mit minus 6,8 Prozent für die Aktien des Softwarekonzerns Adobe . Mit dem Weggang des Finanzchefs überschattete ein weiterer Managementwechsel den Quartalsbericht. Auch das gesenkte Ziel für die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) lastete auf der Stimmung.
Bei Roku konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 20 Prozent freuen. Der Anbieter von TV-Streaming-Plattformen und entsprechender Hardware hat informierten Personen zufolge frühe Gespräche über eine Übernahme oder Fusion des Unternehmens mit mindestens einem US-Medienkonzern geführt, wie Bloomberg berichtete. Noch gebe es aber keine finale Entscheidung, hiess es weiter.
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18:26
Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlich höheren Kursen beendet. Der Swiss Market Index (SMI) gewann am Freitag 1,32 Prozent auf 13'708,02 Punkte, das Tageshoch lag gar bei 13'752. Im Wochenvergleich ergab sich ein solides Plus von 2,4 Prozent, womit die Verluste der Vorwoche mehr als wettgemacht wurden. Von den 20 SMI-Werten schlossen 19 im Plus. Der SMIM der mittelgrossen Werte zog um 1,27 Prozent auf 3039,87 Punkte an und der breite SPI um 1,31 Prozent auf 19'326,92 Punkte.
Unterstützt vom Schwung im Zusammenhang mit dem Börsengang von SpaceX und neuen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Nahostkonflikts hat der SMI damit vier Tage in Folge zugelegt. Dabei hat er auch wieder die Marke von 13'700 Punkten übertroffen, über der er letztmals Anfang März kurz nach Ausbruch des Irankriegs notiert hatte.
Die Stimmung vor dem Wochenende war klar konstruktiv. Dominiert wurde das Börsengeschehen aus geopolitischer Sicht einmal mehr von Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Nahost-Konflikt. Die Verhandlungen über eine Befriedung im Nahen Osten standen angeblich vor einem Durchbruch. Es war für einmal nicht nur US-Präsident Donald Trump, der ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht stellt, diesmal sprach auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Die Dokumente könnten bereits an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden.
Diese wurde ergänzt durch die Finanzaktien UBS (+3,7 Prozent) und Partners Group (+1,7 Prozent), welche ebenfalls vom freundlichen Umfeld profitierten. Partners Group machten damit indes nur einen minimen Teil der grossen Verluste der vergangenen drei Wochen wett.
Lindt & Sprüngli aus dem SLI büssten 0,9 Prozent ein. Mit Goldman Sachs und Barclays haben gleich zwei grosse US-Häuser ihr Kursziel für den Schokoladehersteller gesenkt. Beide Banken zweifeln das Wachstumspotential der Kilchberger an und bleiben bei ihrer Verkaufsempfehlung.
Einen Blick wert sind auch Aktien aus dem Tourismussektor, die von der Hoffnung auf ein Kriegsende gestützt werden. Die Aktien des Flughafens Zürich zogen um 3,5 Prozent und jene des Dutyfree-Konzerns Avolta gar um 5,1 Prozent.
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17:58
Die Valoren von SpaceX eröffnen bei 150 Dollar mit einem Plus von 11 Prozent. Der angegebene Eröffnungskurs war den ganzen Morgen über rückläufig, nachdem er bei 175 US-Dollar begonnen hatte, 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Börsengänge erzielen bekanntermassen am ersten Tag oft ordentliche Gewinne und schwächen sich dann im Laufe der Zeit ab. Angesichts der gestiegenen Aktienkurse und der möglichen Verhandlungen über ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ist dieser Start jedoch enttäuschend.
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17:37
Der Swiss Market Index (SMI) schliesst mit einem Plus von 1,32 Prozent bei 13’708 Punkten. Sika führte das Kurstableau mit einem Kursgewinn von 5,8 Prozent an. Die Valoren der UBS (+3,6 Prozent) stiegen am letzten Handelstag der Woche weiter an und erreichten den höchsten Stand seit 17 Jahren.
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17:33
Keine fünf Minuten vergehen und der Kurs gibt weiter Terrain preis. Es werden 150 Dollar als Eröffnungskurs für SpaceX indiziert, respektive 11 Prozent über dem Zuteilungspreis.
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17:27
Der Eröffnungspreis von SpaceX wird jetzt noch bei 155 Dollar erwartet. Die Talfahrt beschleunigt sich, das entspricht noch einem Kursgewinn von 15 Prozent.
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17:12
Der Eröffnungspreis von SpaceX wird jetzt noch bei 160 Dollar erwartet. Das entspräche einem Plus von 19 Prozent.
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17:10
Die Ölpreise gaben weiter nach, nachdem der iranische Aussenminister Abbas Araghchi auf X gepostet hatte, dass eine Einigung noch nie so nah gewesen sei. Diese Äusserung folgte einem früheren Social-Media-Beitrag von US-Präsident Donald Trump, in dem er den Iran dringend aufforderte, in Bezug auf ein mögliches Abkommen «endlich Fortschritte zu erzielen». Brent notiert 2,2 Prozent tiefer bei 87,20 Dollar
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17:02
Der Eröffnungskurs für SpaceX wird noch bei 162 nach 174 Dollar indiziert.
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16.59
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16:50
Der indizierte Eröffnungskurs von SpaceX sinkt und sinkt. Nach einem Hoch bei 174 Dollar werden noch 166 Dollar erwartet. Das entspricht gegenüber dem Emissionspreis von 135 Dollar einem Plus von 22 Prozent nach zuerst erwarteten Plus 30 Prozent.
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16:46
Der Kurs von SpaceX gibt noch etwas weiter nach und steht bei 168,25 Dollar.
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16:37
Der Preis von SpaceX wird noch bei 170 Dollar nach 174 Dollar indiziert.
16:31
Die letzte Indikation deutet auf einen Eröffnungspreis von SpaceX bei 174 Dollar hin gegenüber dem IPO-Preis von 135 Dollar. Das ist ein Plus von 29 Prozent.
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16:25
Vor dem am heutigen Freitag anstehenden SpaceX-Börsengang haben den US-Börsen zunächst eine klare Richtung gefehlt. Als anhaltende Kursstütze nach dem starken Vortag erwies sich die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten.
In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 50'989 Punkte. Der marktbreite S&P 500 kam mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 7396 Punkte kaum von der Stelle. Für den vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,06 Prozent auf 29'429 Punkte bergab. Ihm halfen die erneut starken Halbleiterwerte. Allerdings schob die Erwartung, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten werden, einem weiteren Indexanstieg einen Riegel vor.
Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk wird der grösste der Geschichte sein. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar - und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kommt damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta . Eine Indikation für den ersten Kurs liegt bei 174 Dollar und damit knapp 29 Prozent über dem Ausgabepreis.
US-Präsident Donald Trump stellte ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht. Der Iran sprach nach einem anfänglichen Dementi ebenfalls von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss, ähnlich der Vermittlerstaat Pakistan. Die Ölpreise gingen zurück.
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16:20
Betrachtet man die US-Börsengänge mit einem Volumen von über 5 Milliarden US-Dollar seit dem Jahr 2000, so waren Visa und Meta die langfristig erfolgreichsten Unternehmen. Die Visa-Aktie legte seit ihrem Börsengang 2008 um mehr als 2800 Prozent zu, und Meta verzeichnete seit ihrem Börsengang 2012 einen Anstieg von rund 1400 Prozent. Am schlechtesten schnitt in dieser Gruppe Rivian Automotive ab, deren Aktienkurs, basierend auf dem Schlusskurs vom Donnerstag, 81 Prozent unter dem Ausgabepreis von Ende 2021 liegt.
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16:11
SpaceX machte sich als Raketenstartunternehmen einen Namen, doch die finanzielle Realität sieht anders aus: Das Startgeschäft verblasst im Vergleich zu den anderen Geschäftsbereichen des Unternehmens. Wie aus dem Börsenprospekt (S-1) hervorgeht, erwirtschaftete SpaceX mit seinem Raketenstartprogramm im Jahr 2025 lediglich 4,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und schrieb Verluste.
Gleichzeitig generierte das Konnektivitätssegment von SpaceX, zu dem auch die Starlink-Satellitenkonstellation gehört, im selben Zeitraum 11,4 Milliarden US-Dollar. Und das neu erworbene KI-Geschäft hat hinsichtlich des Umsatzes rasant zum Startgeschäft aufgeholt.
Was die Zahlen jedoch nicht zeigen, ist, dass das Startgeschäft womöglich SpaceX' grösstes Kapital im Bereich KI darstellt, insbesondere im Hinblick auf orbitale Rechenzentren. SpaceX kann seine Raketenflotte jederzeit für den Start seiner Starlink-Satelliten einsetzen – eine entscheidende Ressource, die anderen Wettbewerbern fehlt. Investoren setzen vermutlich darauf, dass SpaceX mit Starship an den Erfolg der Falcon 9 anknüpfen kann.
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16:04
Die ersten Kursziele treffen für SpaceX ein. New Street Research hat die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 165 Dollar aufgenommen, während Oppenheimer dem Unternehmen ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 190 US-Dollar gibt. Laut Daten von Bloomberg empfehlen vier Analysten die SpaceX-Aktie ebenfalls zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 189,25 US-Dollar, was etwa 40 % über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar liegt. Zur Erinnerung: Banken, die an einem Börsengang beteiligt sind, müssen eine Sperrfrist einhalten, bevor ihre Analysten die Aktie beobachten dürfen. Daher erwarten wir in den kommenden Wochen weitere Empfehlungen.
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15:59
Die Aktien von US-Raumfahrtunternehmen wie Redwire, Rocket Labs und Virgin Galactic, geben zu Sitzungsbeginn in New York deutlich nach.
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15:54
SpaceX wird 29 Prozent im Plus indiziert. Die Aktien des Unternehmens wurden um 9:50 Uhr New-Yorker-Zeit zur Notierung freigegeben, der Handel kann jedoch erst einige Zeit später beginnen. Bei erheblicher Volatilität kann der Handel gemäss den Limit-Up- und Limit-Down-Regeln ausgesetzt werden. Neue Börsengänge haben eine Preisspanne von 10 Prozent. Liegt der Geld- oder Briefkurs der Aktie 15 Sekunden lang am oberen oder unteren Ende dieser Spanne, wird der Handel für fünf Minuten ausgesetzt.
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15:30
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15:05
Die Aktie von SpaceX handelt erst um 10 Uhr New Yorker Zeit oder 16 Uhr europäischer Zeit. Die letzte Preisindikation auf dem Wettplattform Polymarket ist +30 Prozent.
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Goldman Sachs hat seine Prognosen für die Rohölpreise im kommenden Jahr wegen eines höheren Angebots und einer geringeren Nachfrage um 5 Dollar je Barrel gesenkt.
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14:30
Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones gut eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 51.191 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird nach seinem Vortageszuwachs von über 3 Prozent nochmals um rund 0,6 Prozent höher erwartet bei 29.611 Punkten.
US-Präsident Donald Trump stellte ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht. Auch der Iran sprach nun von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Die Ölpreise gingen zurück. Die Risikoneigung der Anleger wurde neu entfacht.
Im Blick steht vor dem Wochenende der Börsengang der Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk, der der grösste der Geschichte sein wird. Es zeichnet sich ein fulminantes Börsendebüt ab. Dabei hilft das sehr freundliche Börsenumfeld.
Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar - und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. SpaceX kommt damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta .
Der Hype um SpaceX liess vorbörslich auch andere Aktien mit Bezug zu Raumfahrt und Satelliten steigen. Astera Labs , Rocket Lab , Firefly , MDA Space und Viasat gewannen bis zu mehr als 5 Prozent.
Advanced Micro Devices (AMD) legten nach einer Kaufempfehlung der Citigroup vorbörslich um 2,5 Prozent zu. Analyst Atif Malik sieht den Chipkonzern schon länger als Profiteur der starken Nachfrage nach Hauptprozessoren (CPU) im Zuge des KI-Booms. Nun könnte AMD auch im Bereich der Grafikprozessoren (GPU) durchstarten. Es bestehe die Chance, den Löwenanteil des Bedarfs von Meta abzugreifen.
In die andere Richtung mit vorbörslich minus 7 Prozent ging es für die Aktien des Softwarekonzerns Adobe nach Quartalszahlen. Mit dem Weggang des Finanzchefs überschattet ein weiterer Managementwechsel den Bericht. Auch das gesenkte Ziel für die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) steht im Fokus.
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14:00
Nur Swisscom (-0,08 Prozent) und Kühne+Nagel (-0,6 Prozent) büssen Wert ein, alle anderen Titel am Leitindex machen Boden gut. Sika gewinnt mehr als 6 Prozent, Holcim und Geberit je 3,4 Prozent.
Die UBS-Aktie kostet am Freitag mehr als 38 Franken, was letztmals im Januar der Fall war. Mit dem jetzigen Kurs notiert die Aktie zudem auf einem markanten Mehrjahreshoch, nachdem der Titel letztmals anfangs 2008 einen höheren Wert (38,42 Franken) verzeichnete.
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13:30
Der Countdown für den grössten Börsengang (IPO) der Geschichte läuft: SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar - und nahm damit 75 Milliarden US-Dollar ein. Nun kommen die Aktien in den Handel. SpaceX debütiert damit an der Börse wie geplant mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar.
Der Handel mit Derivaten im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX deutet auf einen Kursgewinn zwischen 30 und 50 Prozent hin, da Privatanleger in Scharen auf den mit Spannung erwarteten Börsengang zuströmen. Im regulären Handel allerdings könnte es etwas dauern, bis der erste Kurs von SpaceX feststeht.
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12:55
Die US-Futures notieren vor dem Start im Plus:
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12:15
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11:40
Die wichtigsten Schweizer Aktienindizes bauen ihre Gewinne im Tagesverlauf deutlich aus. Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.25 Uhr 1,52 Prozent höher auf 13'735,41 Punkten. Der SMIM der mittelgrossen Werte legt um 1,54 Prozent auf 3047,69 und der breite SPI um 1,47 Prozent auf 19'359,21 Stellen zu.
Was lange währt, wird nun offenbar endlich gut: Die Verhandlungen über eine Befriedung des Nahost-Konflikts stehen angeblich vor einem Durchbruch. An der Dialogfront ist es aber nicht nur US-Präsident Donald Trump, der ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht stellt. Dieses Mal spricht auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss.
Vor allem die Aktien der Bauzulieferer lassen am Freitag an der hiesigen Börse ihre Muskeln spielen: Mit Sika (+5,9 Prozent), Holcim (+4,5 Prozent) und Geberit (+4,3 Prozent) führen gleich drei Vertreter aus diesem Wirtschaftszweig die Liste der SMI-Tagesgewinner an. Auch Amrize verteuern sich um 3,4 Prozent.
Die positive Stimmung erfasst weite Kreise an der Börse. So klettern etwa auch verschiedene Finanzwerte wie die zuletzt stark gebeutelten Valoren der Partners Group (+1,7 Prozent), Julius Bär (+3,3 Prozent), oder UBS (+2,6 Prozent) deutlich in die Höhe. Letzter knackt am heutigen Tag die 38-Franken-Marke. Die Versicherer hinken indes etwas hinterher.
Die Flut hebt zwar viele Boote - aber nicht jedes. Die Valoren von Lindt & Sprüngli verbilligen sich um 0,3 Prozent. Mit Goldman Sachs und Barclays haben gleich zwei grosse US-Häuser ihr Kursziel für den Schokoladehersteller gesenkt. Beide Banken zweifeln das Wachstumspotential der Kilchberger an und bleiben bei ihrer Verkaufsempfehlung.
Einen Blick wert sind auch Aktien aus dem Tourismussektor, die von der Hoffnung auf ein Kriegsende gestützt werden. Die Aktien der Jungfraubahnen klettern um 2,2 Prozent und jene des Flughafens Zürich um 4,1 Prozent. Und die Papiere des Dutyfree-Konzerns Avolta kosten aktuell 4,0 Prozent mehr. AMS Osram ziehen um 5,9 Prozent an.
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11:25
Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten beflügelt die zins- und konjunktursensiblen Bankenwerte. Im Dax gehören die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank mit einem Plus von 5,4 und knapp vier Prozent zu den stärksten Werten. Die Papiere von UniCredit und Barclays rücken um fast fünf Prozent vor. Der europäische Bankenindex notiert in der Spitze vier Prozent höher und liegt auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar.
Die Bankenwerte profitierten von einer nachlassenden Rezessionsangst, zudem verbessere sich die Zinskurve, sagt ein Händler. Die EZB hatte am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren die Leitzinsen angehoben - von 2,0 auf 2,25 Prozent. Sie ist damit die erste grosse Zentralbank, die ihre Geldpolitik als Reaktion auf den Ölpreissprung infolge des Iran-Krieges verschärft. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält eine weitere Zinserhöhung im Juli für möglich.
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11:00
Die fallenden Ölpreise machen den Aktien europäischer Energiekonzerne zu schaffen. Die Titel von BP, TotalEnergies und Shell fallen zwischen 4,2 und drei Prozent. Der europäische Branchenindex rutscht 2,8 Prozent ab. Spekulationen auf einen möglichen Friedensdeal im Iran-Krieg am Wochenende haben die Preise für Brent und WTI am Freitag um gut fünf Prozent auf 85,80 beziehungsweise 83,20 Dollar je Fass einbrechen lassen.
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10:40
Die Dax-Rallye nimmt Fahrt auf: Der deutsche Leitindex gewinnt 2,2 Prozent auf 24.753 Zähler. Gleichzeitig geben die Ölpreise immer weiter nach. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligen sich in der Spitze um gut vier Prozent auf 86,71 beziehungsweise 84,29 Dollar je Fass, das ist der tiefste Stand seit Mitte April. Anleger setzen auf einen baldigen Friedensdeal zwischen den USA und Iran. US-Präsident Donald Trump stellte zuletzt eine mögliche Einigung am Wochenende in Aussicht.
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10:30
Der Swiss Market Index (SMI) steht 1,59 Prozent höher. Derweil erreicht SPI ein neues Allzeithoch. Der hiesige Aktienmarkt profitiert nicht nur von den Verhandlungen im Nahen Osten, sondern auch vom weiterhin etwas schwächeren Franken. Bis auf Swisscom, die 0,6 Prozent tiefer stehen, legen alle anderen Titel deutlich zu.
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10:10
Die Erholung des US-Aktienmarktes seit Ende März war bemerkenswert. Nicht nur der Anstieg des S&P 500 um 13 Prozent innerhalb von zehn Wochen war beeindruckend, sondern noch mehr die Tatsache, dass dies bei nahezu unveränderten Bewertungen geschah , schreibt Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin in einem Kommentar am Freitag. Der Grund für die deutliche Diskrepanz zwischen Performance und Bewertungen liegt in den Gewinnen. Die erwarteten Gewinne je Aktie (EPS) für die nächsten zwölf Monate sind in den USA seit Jahresbeginn um 16 Prozent gestiegen und haben damit das Tempo der Gewinnsteigerungen in den Vorjahren deutlich übertroffen. Im Jahr 2025 beispielsweise, einem Jahr mit recht starken Gewinnen, stiegen die Konsensprognosen für den Gewinn je Aktie innerhalb von zwölf Monaten um 14 Prozent. Dies wurde nun in der Hälfte der Zeit erreicht. Betrachtet man die letzten 30 Jahre, so erreichten nur Erholungen nach Rezessionen (2010, 2021) das Tempo und das Ausmass der Gewinnsteigerungen im Jahr 2026, so der Chefökonom weiter.
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09:55
Fallende Energiepreise angesichts der Friedenshoffnungen im Iran-Krieg schieben die Aktien aus dem Reise- und Touristiksektor an. Der Branchenindex notiert in der Spitze fast vier Prozent fester und liegt auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar. Im MDax gehören TUI und die Titel der Lufthansa mit einem Plus von 6,5 beziehungsweise 5,4 Prozent zu den grössten Gewinnern. Die Papiere der British-Airways-Mutter IAG und Air France-KLM rücken um 4,8 beziehungsweise 6,2 Prozent vor. Die Titel des Flugzeugbauers Airbus und des Triebwerksherstellers MTU gewinnen im Dax jeweils 3,5 Prozent.
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09:36
Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump treibt zu Wochenschluss auch die Schweizer Börse in die Höhe. Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 9.25 Uhr 1,02 Prozent auf 13'665,64 Punkte. Der SMIM der mittelgrossen Werte zieht um 1,23 Prozent auf 3038,54 und der breite SPI um 1,10 Prozent auf 19'288,02 Stellen an.
Nicht zuletzt fallende Ölpreise beflügeln die Märkte. Der US-Präsident begründete seine Kehrtwende mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Nach Trumps Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe.
Marktbeobachter denken derweil, dass Trump im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX einer guten Börsenstimmung sicherlich nicht abgeneigt ist. Denn Elon Musk will mit dem Verkauf eines fünfprozentigen Anteils seines Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen, was eine sagenhaft hohe Bewertung von insgesamt fast 1,8 Billionen Dollar ergeben würde. Gleichzeitig könnte der Rekord-Börsengang viel Liquidität im Sektor abziehen.
Die Ölpreise gaben mit den neuerlichen Versprechen für ein Friedensabkommen kräftig nach. Die Nordseesorte Brent etwa fiel deutlich unter die Marke von 90 US-Dollar je Barrel und kostete zuletzt 88,40 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus beinhalten.
An einem an Nachrichten extrem armen Tag tendieren sämtliche Blue Chips fester. In die Pole-Position haben sich baunahe Werte gebracht; Marktbeobachter verweisen auf einen verteidigenden Kommentar der UBS und die Hoffnung auf ein Ende des Nahost-Konflikts. Aktuell verteuern sich Holcim um 2,8 Prozent, Amrize um 1,8 Prozent und Sika gar um 4,0 Prozent.
Auch Lindt&Sprüngli tendieren mit plus 0,3 Prozent deutlich unter dem Markt. Mit Goldman Sachs und Barclays haben gleich zwei grosse US-Häuser ihr Kursziel für den Schokoladehersteller gesenkt. Beide Banken zweifeln das Wachstumspotential der Kilchberger an und bleiben bei ihrer Verkaufsempfehlung.
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09:09
Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet 0,82 Prozent höher bei 13'638 Punkten. 15 von 20 SMI-Titeln legen zu. Die baunahen Werte Amrize, Geberit, Holcim und Sika gewinnen um mehr als 2 Prozent hinzu, ebenso wie Richemont. UBS können nicht ganz an die vorbörslichen Gewinne anschliessen und notieren 1 Prozent höher.
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08:29
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Centiel: Oddo BHF stuft das Rating auf Outperform von Neutral hoch und erhöht das Kursziel auf 8,15 von 5,30 Fr.
Centiel: Zürcher Kantonalbank erhöht fairen Wert auf 8,10 von 6,50 Franken mit einer unveränderten Einstufung Übergewichten.
Comet: Zürcher Kantonalbank veranschlagt den fairen Wert bei 450 nach 370 Fr., bleibt bei Rating Übergewichten.
Lindt&Sprüngli: Goldman Sachs reduziert das Kursziel auf 95'000 von 100'000 Fr. mit einem unveränderten Sell-Rating.
Partners Group: Jefferies senkt das Kursziel auf 760 von 1130 Fr., die Einstufung lautet weiterhin Hold.
Richemont: Bank of America erhöht das Kursziel auf 185 von 175 Fr. und belässt die Einstufung auf Buy.
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08:06
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär vorbörslich 1,0 Prozent höher. Alle 20 SMI-Titel notieren im Plus. UBS legen um 2,1 Prozent zu sowie Amrize und ABB um je 1,8 Prozent.
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07:32
Der Goldpreis hat sich am Donnerstagabend auf 4225 Dollar verbessert, nachdem er am frühen Donnerstagmorgen noch auf ein Sechs-Monatstief abgesunken war. Im asiatischen Handel kam es am Freitag zu kleineren Gewinnmitnahmen. Ebenso konnte der Bitcoin die Gewinne nicht weiter ausbauen und notiert unverändert.
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07:21
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten. US-Präsident Donald Trump hat - wie schon oft in den vergangenen Wochen - eine baldige Verständigung mit dem Iran angekündigt. Ein Abschluss sei in den kommenden Tagen möglich, erklärte Trump. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex leicht im Plus bei 24.209,71 Punkten geschlossen.
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07:16
Der Iran-Krieg sorgt beim Energietechnikkonzern Siemens Energy für zusätzliche Nachfrage nach Gasturbinen. Vor allem die Golfstaaten schrieben neue Gaskraftwerke aus, um ihre Energiesysteme zu stärken, sagte Vorstandsmitglied Karim Amin. Dies geschehe zu einer Zeit, in der die Hersteller wegen des massiven Ausbaus von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) bereits mit Aufträgen überflutet seien. Die Nachfrage durch sogenannte Hyperscaler, die Betreiber riesiger Rechenzentren, sei ungebrochen. Entsprechend dürfte auch das Geschäft von Accelleron weiter brummen.
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06:22
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank vor dem Handelsstart 1,03 Prozent höher indiziert.
Nach Verhandlungsfortschritten im Iran-Konflikt und einer weniger alarmierenden US-Inflation hängt die Aktienrallye an den Märkten davon ab, ob die neuen SpaceX-Aktien erfolgreich aufgenommen werden können. Die Märkte müssen dabei auch die gewisse KI-Müdigkeit der Investoren überwinden.
Bei SpaceX seien die «animal spirits» vorhanden, so die Meinung an der Wall Street. Für die US-Finanzmärkte ist das IPO wegen der Grösse ein verschärfter Test und könnte zu zusätzlicher Volatilität führen. Mehr als 20 ETF-Produkte mit Bezug zu SpaceX wurden bereits aufgelegt, darunter gehebelte und inverse Fonds. Dadurch wird der Börsengang nahezu unmittelbar zu einem Faktor, der die Marktindizes bewegen kann.
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06:16
Die Aussicht auf ein baldiges Friedensabkommen im Nahen Osten hat die asiatischen Aktienmärkte am Freitag kräftig angetrieben. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 3,2 Prozent, angeführt von einem Kurssprung von 7,4 Prozent beim südkoreanischen Kospi. In Tokio kletterte der Leitindex Nikkei um 4,06 Prozent auf 66.822,56 Punkte, und der breiter gefasste Topix gewann 2,2 Prozent auf 3914,74 Zähler. Auch in China griffen die Anleger zu: Der Blue-Chip-Index CSI300 legte um ein Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in Hongkong ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnete.
Auslöser für die Kauflaune waren Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, wonach bereits an diesem Wochenende ein Friedensvertrag mit dem Iran unterzeichnet werden könnte. Dies würde die für den Welthandel wichtige Strasse von Hormus wieder für die Schifffahrt öffnen. «Dies sieht vielleicht etwas greifbarer aus als das, was wir bisher hatten», sagte Ray Attrill, Devisenstratege bei der National Australia Bank. «Wenn wir etwas aus dem Iran hören, das positiv klingt, werden sich die Chancen eindeutig dramatisch wenden.» Zwar erklärte die Regierung in Teheran, es sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen, doch die Investoren zeigten sich äusserst optimistisch.
An der Börse in Tokio profitierten vor allem Technologiewerte von der gestiegenen Risikobereitschaft. Die Aktien der Chip-Ausrüster Advantest und Tokyo Electron sprangen um 8,8 beziehungsweise 10,49 Prozent in die Höhe. Der Speicherchip-Hersteller Kioxia gewann 5,94 Prozent, und der Technologieinvestor SoftBank legte um 3,34 Prozent zu. Zu den Verlierern zählten hingegen der Personaldienstleister Recruit Holdings und der Elektronikkonzern Sony, die jeweils mehr als ein Prozent einbüssten. Unterdessen kündigte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama an, das Angebot an Staatsanleihen für Privatanleger ausweiten zu wollen.
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06:12
Am asiatischen Devisenmarkt stabilisierte sich die US-Währung nach den jüngsten Verlusten, wobei Händler weiterhin auf mögliche Interventionen der japanischen Behörden rund um die psychologisch wichtige Marke von 160 Yen achteten. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 160,28 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7651 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,7959 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1564 Dollar und zog leicht auf 0,9204 Franken an.
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06:06
Die Aussicht auf eine geopolitische Entspannung im Nahen Osten drückte die Ölpreise auf ein Zweimonatstief. Zudem senkte die US-Bank Goldman Sachs ihre Preisprognose für 2027 auf 80 Dollar pro Barrel und verwies dabei auf ein steigendes Angebot sowie eine schwächere Nachfrage, da China verstärkt auf Elektroautos setze. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,2 Prozent auf 89,32 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,1 Prozent schwächer bei 86,76 Dollar.
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Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump hat die New Yorker Börsen am Donnerstag euphorisiert. Die schon davor gute Entwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen.
Vor allem die zuletzt gebeutelten Technologiewerte waren gefragt: Der techlastige Auswahlindex Nasdaq 100 baute seine Gewinne deutlich aus. Zum Handelsende stand er 3,29 Prozent im Plus bei 29'446,18 Punkten. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,86 Prozent auf 50'848,75 Punkte hoch. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,75 Prozent auf 7394,30 Punkte. Damit machten die Indizes den schwachen Vortag fast wieder wett. Die Ölpreise gaben kräftig nach.
US-Präsident Trump begründete die Kehrtwende auf seiner Online-Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Nach seiner Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Gespräche und endgültige Punkte seien im Detail von allen beteiligten Parteien gebilligt worden. Trump stellte sogar die Unterzeichnung eines Abkommens in Aussicht - Zeitpunkt und Ort würden in Kürze bekannt gegeben, womöglich könne am Wochenende in Europa unterzeichnet werden.
Dass Teheran einem Medienbericht zufolge Verhandlungsfortschritte dementierte und die Positionen der Konfliktparteien in wichtigen Fragen zuletzt deutlich auseinanderlagen, trübte die Stimmung am US-Markt nicht. Zur Wochenmitte hatten Trumps Drohungen gegen den Iran sowie weitere Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor noch kräftig auf die Kurse gedrückt.
Derweil dürfte der SpaceX-Börsengang das Anlegerinteresse an Unternehmen mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) auf eine ernsthafte Probe stellen. Tesla-Chef Elon Musk will mit dem Verkauf eines fünfprozentigen Anteils seines Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen, was eine sagenhaft hohe Bewertung von insgesamt fast 1,8 Billionen Dollar ergeben würde. Der Ausgabepreis wurde auf 135 US-Dollar je Aktie festgelegt. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass die Nachfrage nach den Papieren mehr als viermal so hoch sei wie das Angebot.
Nach Geschäftszahlen des Branchenvertreters Oracle hielt der Abwärtstrend im Softwarebereich am Donnerstag an. Hingegen waren Halbleitertitel nach den gestrigen Gewinnmitnahmen wieder gefragt. Die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge attestierten Oracle zwar ein ordentliches Quartal. Sie monierten aber anhaltend hohe Geldabflüsse für den Aufbau von Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand. Mit einem Kursrutsch von 8,5 Prozent beschleunigten die Aktien die Talfahrt der vergangenen Tage.
Für die Titel der Branchenkollegen Adobe, Salesforce und Microsoft ging es um bis zu 6,3 Prozent bergab. Adobe legt nach US-Börsenschluss selbst Zahlen für das vergangene Quartal vor.
Die höheren Ausgaben von Oracle für Rechenzentren setzten Anleger offenbar gleich mit einer weiter kräftigen Nachfrage nach Halbleitern. Im Nasdaq 100 belegten KLA, Lam Research und Micron mit Kursgewinnen von bis zu 12,9 Prozent die vorderen Plätze.
Intel profitierte mit plus 9,3 Prozent auch davon, dass die Bank of America bei ihrer Einschätzung der Aktie eine Kehrtwende vollzog und zum Kauf rät. Analyst Vivek Arya ist nun optimistischer für die Chancen der Kalifornier in den Bereichen Prozessoren und Auftragsfertigung.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)