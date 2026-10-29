Trotz der hohen Inflation im Euroraum wird die EZB voraussichtlich eine Zinspause einlegen. Der Entscheid wird um 14.15 Uhr kommuniziert. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass der für die Geldpolitik relevante Einlagensatz bei 2,50 Prozent bleiben wird. Neben den Zinsen dürften die Zukunftspläne von EZB-Chefin ⁠Christine Lagarde weiteres Thema auf der Pressekonferenz sein. Seit Längerem wird darüber spekuliert, dass sie vorzeitig abtreten und zum World Economic Forum wechseln könnte. Bislang hat sie lediglich klargestellt, dass sie nicht vor 2027 von der Kommandobrücke gehen wird. Regulär ist sie noch bis Oktober 2027 am Ruder.