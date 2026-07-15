14:43
Die US-Börsen dürften sich am Mittwoch weiter in Schlagweite ihrer Rekordhochs bewegen. Vor allem die technologielastige Nasdaq dürfte ihre Vortagesgewinne ausbauen, denn starke Quartalszahlen und Prognosen des europäischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML scheinen steigende KI-Ausgaben zu untermauern.
Geopolitisch bleiben die Spannungen in Nahost im Blick, zumal die Ölpreise wieder steigen, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht hat. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, «es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch», sagte er dem US-Sender Fox News.
Knapp 55 Minuten vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 mit 0,3 Prozent im Plus auf 29'665 Punkte. Bis zu seinem Rekordhoch Anfang Juni bei etwas über 30'760 Punkten fehlen keine vier Prozent mehr.
Der Dow Jones Industrial wird zur Wochenmitte 0,1 Prozent höher auf 52'545 Punkte erwartet. Sein Rekordhoch hatte der bekannteste Wall-Street-Index vor rund einer Woche bei knapp 53'290 Punkten erreicht.
Unter den Einzelwerten dürfte Paypal Beachtung finden, denn Übernahmehoffnungen geben der in diesem Jahr sehr schwach gelaufenen Aktie vorbörslich Rückenwind. Das Papier des Bezahldienstleisters sprang um 19 Prozent auf 57 US-Dollar hoch. Im Hauptgeschäft würden die Aktien damit ihren Verlust seit Jahresbeginn auf 2,4 Prozent verringern. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wollen der Zahlungsabwickler Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International den Fintech-Pionier PayPal übernehmen.
Quartalszahlen legten unter den US-Banken an diesem Mittwoch Morgan Stanley vor. Zudem berichtete der im Dow notierte Arzneimittelhersteller Johnson & Johnson (J&J) über sein abgelaufenes Jahresviertel. Morgan Stanley überzeugte ähnlich wie am Tag zuvor etwa JPMorgan und Goldman Sachs mit sprudelnden Einnahmen in den wichtigsten Geschäftsbereichen. Die Aktie legte vorbörslich um 1,2 Prozent zu.
Für J&J ging es zugleich um 2,2 Prozent nach unten. Zwar hob der Konzern seine Jahresziele an, doch am Markt wurde auf durchwachsene Umsätze bei Arzneien hingewiesen.
Vorbörsliche Verluste von 22,5 Prozent musste Pentair verkraften. Der Konzern für Wasseraufbereitung kappte sein Jahresergebnisziel und die kanadische Bank RBC reagierte prompt und strich ihre «Outperform»-Erwartung für die Aktie. Dabei wurde auch auf den überraschenden Weggang des Finanzchefs nach nur vier Monaten im Amt verwiesen.
Die Aktie von SpaceX legte vorbörslich um 0,8 Prozent zu, nachdem sie am Dienstag nur einen Dollar über ihrem Ausgabepreis von 135 Dollar geschlossen hatte. Dagegen sackte SK Hynix im vorbörslichen US-Handel um 6,5 Prozent ab, nach allerdings einem Kursgewinn von etwas mehr als 27 Prozent am Tag zuvor.
+++
14:21
Der niederländische Navigationsspezialist TomTom hat seine Anleger mit einem schwachen Ausblick vergrault. Zwar schaffte die Firma im zweiten Quartal mit 8,5 Millionen Euro die Rückkehr in die Gewinnzone, während der Umsatz um acht Prozent auf 134,6 Millionen Euro sank. Gleichwohl kündigte der Vorstand am Mittwoch eine schwächere Marge für den weiteren Jahresverlauf an. Während diese im ersten Halbjahr noch bei acht Prozent lag, bekräftigte das Management seine Jahresprognose von rund drei Prozent. Das sorgte für einen Kursrutsch der TomTom-Aktie von rund zehn Prozent.
+++
14:15
Der Swiss Market Index (SMI) profitiert von den guten Vorlagen aus Übersee und steht 0,1 Prozent höher. Der Schweizer Leitindex eröffnete 0,8 Prozent tiefer, ehe eine Erholung einsetzte.
+++
14:11
Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten haben die Ölpreise am Mittwoch den dritten Tag in Folge steigen lassen. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um rund ein Prozent auf 85,34 und 79,86 Dollar je Fass (159 Liter). Damit verharrten die Preise auf dem höchsten Stand seit etwa einem Monat. Ende Juni waren sie zeitweise auf rund 70 Dollar gefallen und hatten damit das Niveau vor dem Iran-Krieg erreicht. «Die US-Seeblockade verknappt den Markt, wenn man bedenkt, dass die iranischen Rohölexporte in den letzten zwei Wochen bei etwa 1,5 bis 2 Millionen Barrel pro Tag lagen», sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo.
+++
13:33
Anleger zeigen BASF trotz eines überraschend starken Quartals und hochgeschraubten Zielen die kalte Schulter. Die Titel des Chemiekonzerns fallen nach den Zahlen um bis zu 4,3 Prozent ans Dax-Ende. Damit ist die Aktie auf Kurs zum grössten Tagesverlust seit fast vier Monaten. «Ich denke, dass sich die Anleger möglicherweise auf das verfehlte Ebitda-Ziel im Chemiesegment, die jüngsten Preisrückgänge bei mehreren Grundchemikalien und die aus der neuen Prognose abgeleitete Ebitda-Run-Rate für das zweite Halbjahr konzentrieren», sagte Sebastian Bray, Analyst bei Berenberg. Möglicherweise betrachteten die Anleger die vorläufigen Zahlen auch als rückwärtsgerichtet, da sie von Spitzenpreisen profitierten, die inzwischen häufig nicht mehr erzielt würden.
+++
13:14
Das trockene Wetter der vergangenen Wochen sorgt erneut für Niedrigwasser auf dem Rhein, Europas wichtigster Wasserstrasse. Der Pegel bei Kaub, einem berüchtigten Nadelöhr zwischen Bacharach und Oberwesel, liegt derzeit unter dem Niveau, das in den Dürrejahren 2018 und 2022 Mitte Juli erreicht wurde. Schiffe können nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt daher nur mit verminderter Last fahren. Das treibt die Transportkosten und könnte unter anderem die Rohstoffversorgung der Industrie entlang des Flusses gefährden. «Eine weitere längere Phase mit niedrigem Wasserstand würde die Industrieproduktion wahrscheinlich belasten, was die Herausforderungen für einen ohnehin schon schwachen Sektor noch verschärfen und Abwärtsrisiken für unsere Prognose einer allmählichen Erholung nach dem Energiepreisschock mit sich bringen würde», sagt Martin Ademmer von Bloomberg Economics.
+++
13:05
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start uneinheitlich:
+++
11:40
Die grossen Treiber für eine Entwicklung in die eine oder die andere Richtung fehlten, heisst es am Markt. Für eine faustdicke Überraschung sorgte am Morgen Richemont mit sehr guten Zahlen, was den Aktienkurs beflügelt.
Ansonsten richtet sich der Blick weiter in den Nahen Osten, wo der Konflikt weiter eskaliert. Das US-Militär begann am Dienstag eine weitere Angriffswelle gegen den Iran und nahm zugleich die Seeblockade iranischer Häfen und Küstengebiete wieder auf. US-Präsident Donald Trump drohte zudem erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien. Ausserdem griff Israel trotz der geltenden Waffenruhe Ziele im Gazastreifen an.
Das würde sich laut diesen Stimmen erst ändern, sollten sich in den Inflationsdaten deutliche Zweitrundeneffekte zeigen. In den am Vortag publizierten US-Inflationsdaten seien solche aber nicht erkennbar gewesen. Im Gegenteil fiel die US-Inflation überraschend tief aus. Nun interessiert am Nachmittag die Entwicklung der US-Produzentenpreise. Ausserdem wird am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank veröffentlicht.
Positiv stechen bei den Blue Chips hingegen Richemont hervor, die um 5,8 Prozent hochschnellen und damit das Gewinnerfeld mit grossem Abstand anführen. Der Luxusgüterhersteller löste mit den Zahlen zur Umsatzentwicklung in den Monaten April bis Juni unter den Analysten Begeisterung aus. Richemont habe sogar die optimistischsten Erwartungen klar übertroffen, hiess es etwa bei der UBS. In Lokalwährungen gerechnet stiegen die Verkäufe des Konzerns um 20 Prozent, die Analystengemeinde hatte im Durchschnitt hingegen «nur» mit einem Zuwachs von 11,5 Prozent gerechnet. Im Windschatten ziehen am breiten Markt auch Swatch I um 2,0 Prozent an. Swatch dürfte in den nächsten Tagen Halbjahreszahlen vorlegen.
Aufwärts geht es dahinter für einmal auch mit Partners Group (+1,4 Prozent). Das Unternehmen wird nachbörslich erste Zahlen aus dem Halbjahresabschluss vorlegen. Damit bietet sich ihm die Chance, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Viel Geschirr sei zerschlagen worden, meinen Börsianer. Daher bräuchte es nun sehr gute Zahlen, damit es mit der Aktie nach oben gehe.
Am breiten Markt fallen DocMorris nach der Zahlenvorlage mit einem Kurssprung von 7,1 Prozent positiv auf. Die Online-Apotheke hat mit dem starken Wachstum im wichtigen Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten die Erwartungen übertroffen. Ausserdem sieht sich das Unternehmen auf Kurs, endlich die Gewinnschwelle zu erreichen.
+++
11:00
Die Anhebung der Jahresziele nach überraschend starken Zahlen und ein Ausbau der Kapazitäten lassen Anleger beim Chip-Ausrüster ASML zugreifen. Die Titel legen in Amsterdam in der Spitze um 7,9 Prozent zu, bevor sie ihre Gewinne auf 4,5 Prozent eingrenzen. Der niederländische Konzern rechnet für 2026 nun mit einem Umsatz zwischen 43 und 45 Milliarden Euro und damit im Schnitt um 16 Prozent mehr als gegenüber der früheren Prognosespanne von 36 bis 40 Milliarden Euro. «Durchweg hervorragende Ergebnisse – ich frage mich, woher sie so viel neue Kapazität genommen haben», sagte Michael Roeg, Analyst bei Degroof Petercam.
+++
10:40
Der Swiss Market Index (SMI) notiert unverändert und holt damit die Kursabschläge aus der Eröffnung auf. Richemont legen unter Tageshoch 5,6 Prozent zu, gefolgt von Partners Group (+1,4 Prozent) und Alcon (+0,1 Prozent). Nestlé geben auf der anderen Seite 1,0 Prozent nach.
+++
10:22
Ermutigende Inflationsdaten aus den USA haben an den asiatischen Aktienmärkten positive Impulse gesetzt. In Tokio stieg der Nikkei um 1,5 Prozent auf 68'751 Punkte. Nach überraschend starken Zahlen und einer angehobenen Prognose des niederländischen Chipausrüsters ASML griffen Anleger auch bei Konkurrent Tokyo Electron zu, dessen Titel um rund vier Prozent anzogen. Der Hersteller von Chip-Testgeräten, Advantest, verteuerte sich mehr als fünf Prozent. In Südkorea sprang der Leitindex Kospi um gut sechs Prozent nach oben. Angeführt wurden die Gewinne vom KI-Speicherchip-Hersteller SK Hynix mit einem Anstieg von mehr als acht Prozent und einem Kursplus von gut sechs Prozent bei Samsung Electronics.
+++
09:45
Kurz nach Handelsbeginn schnellte der ASML-Aktienkurs in Amsterdam bis auf 1678 Euro nach oben. Zuletzt waren die Aktien mit einem Plus von noch 5,7 Prozent auf 1644,40 Spitzenreiter im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Das Rekordhoch von 1741 Euro von Ende Juni ist jedoch noch ein Stück entfernt.
+++
09:35
Der Leitindex SMI notiert um 09.30 Uhr 0,22 Prozent im Minus bei 14'209,99 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte verliert 0,41 Prozent auf 3102,52 Punkte und der SPI 0,25 Prozent auf 19'986,30 Zähler. 17 der 20 SMI-Titel notieren im Minus, wobei sich die Abgaben mit -0,2 Prozent (Amrize) bis -1,3 Prozent (Nestlé) einigermassen in Grenzen halten.
Die grosse Ausnahme sind Richemont, die um 5,4 hochschnellen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern blieb im ersten Quartal auf Wachstumskurs und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Im Windschatten ziehen am breiten Markt auch Swatch I um 2,4 Prozent an.Im SMI sind ausserdem noch Alcon und Kühne+Nagel minimal im Plus.
Derweil geht der Krieg im Nahen Osten weiter und belastet die Stimmung. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Die Attacken würden weitergehen, «bis ich sage, dass es genug ist», sagte er in einem TV-Interview. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen auf Kuwait und Bahrain. Beim zuletzt stark gestiegenen Ölpreis ging es in der Folge erneut leicht aufwärts.
Im Tagesverlauf gibt es Ergebnisse von US-Finanzinstituten sowie einige zweitrangige Konjunkturdaten, etwa Angaben zu den Produzentenpreisen. Am Abend wird ausserdem der Konjunkturbericht der US-Notenbank veröffentlicht. «Insgesamt findet der Handel weiter im Spannungsfeld zwischen geopolitischer Gemengelage und Berichtssaison statt», meint ein Händler.
+++
09:17
+++
08:54
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Ems: Vontobel erhöht das Kursziel für Ems-Chemie auf 750 von 680 Franken und belässt die Einstufung auf Hold.
+++
08:24
Der Dax steuert am Mittwoch auf moderate Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.066 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird indes 0,2 Prozent fester erwartet.
+++
08:05
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär 0,34 Prozent höher dank der positiven Zahlen von Richemont. Der Titel des Luxusgüterherstellers springt um 8,2 Prozent an. Alle anderen 19 SMI-Aktien stehen 0,1 bis 0,25 Prozent tiefer.
Bei den Mid Caps im SMIM legen Swatch nach Richemont-Zahlen 3,3 Prozent zu, Oerlikon nach einer UBS-Hochstufung 4,2 Prozent sowie DocMorris nach Quartalszahlen 2,8 Prozent. AMS stehen leicht höher mit einem Plus von 0,6 Prozent. Alle anderen Mid Caps werden leicht tiefer indiziert ohne grosse Kursausschläge.
+++
07:56
Der US-Dollar hat über Nacht die am Vortag erlittenen Verluste nicht aufholen können. Entsprechend verharrt er am Mittwochmorgen in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Konkret notiert der Dollar/Franken-Kurs am Mittwochmorgen praktisch unverändert bei 0,8092, nachdem er am Dienstagvormittag noch klar über der Marke von 0,81 gestanden hatte. Der Euro/Dollar-Kurs ist sogar noch etwas weiter gestiegen auf 1,1438 von 1,1424. Das Duo Euro/Franken steht leicht höher bei 0,9255 nach 0,9243.
Der Grund für den Schwächeanfall des Dollars sind die US-Inflationszahlen vom Vortag, die tiefer ausgefallen sind als erwartet. Dies habe die Zinserwartungen verändert, heisst es bei der Commerzbank. «Hatte der Markt vor den Zahlen noch mit rund 1,7 Zinsanhebungen bis Jahresende gerechnet, waren es am Ende des Tages nur noch 1,2. Ein halber Zinsschritt wurde also ausgepreist», heisst es in einem Kommentar des Instituts. Tiefere Zinsen schwächen naturgemäss eine Währung.
+++
07:48
Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex leicht im Plus bei 25.147,03 Punkten geschlossen. Der überraschend deutliche Rückgang der US-Inflation hellte die Stimmung an den Börsen auf. Angesichts der rasant steigenden Ölpreise im Zuge der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hatte der Dax zuvor um bis zu ein Prozent nachgegeben. Zur Wochenmitte blicken Börsianer auf den US-Index für die Erzeugerpreise (PPI) im Juni.
+++
07:13
Die US-Futures auf den Nasdaq legen im asiatischen Börsenhandel weiter zu und gewinnen 0,7 Prozent hinzu.
+++
06:22
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank vorbörslich 0,3 Prozent tiefer indiziert. Aufgrund der unsicheren Lage um die Strasse von Hormus dürften sich die Anleger an der Seitenlinie zurückhalten.
Nachdem EMS Chemie vergangene Woche die Berichtssaison positiv einläutete, stehen am Mittwoch die Quartalszahlen von Richemont, ein Trading-Update von DocMorris sowie nach Börsenschluss die Zahlen der Partners Group zu den verwalteten Vermögen (AUM) an.
+++
06:17
Ein überraschender Rückgang der US-Inflation hat den Börsen in Asien am Mittwoch Auftrieb gegeben. Die Daten schürten die Hoffnung der Anleger auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA. Ein Kurssturz von 25 Prozent bei der Aktie von IBM nach einer enttäuschenden Umsatzprognose dämpfte jedoch die Stimmung im Technologiesektor. Der Vorfall zeigte, wie nervös die Anleger nach der jüngsten Rally bei KI-Aktien geworden sind. Der südkoreanische Kospi-Index, in dem viele Chip-Hersteller notiert sind, sprang um sechs Prozent in die Höhe. Der japanische Nikkei-Index legte um 0,4 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,7 Prozent. Die US-Verbraucherpreise waren im Juni um 0,4 Prozent gefallen, der erste Rückgang seit der Corona-Pandemie.
+++
06:13
+++
06:08
Die Ölpreise legten weiter zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 85,93 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 1,1 Prozent fester bei 80,23 Dollar. Die Preise wurden in dieser Woche durch eine Eskalation der Kämpfe im Nahen Osten um mehr als zwölf Prozent in die Höhe getrieben. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade iranischer Häfen wieder in Kraft gesetzt.
+++
00:05
Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag vor allem aufgrund eines Kurseinbruchs von IBM kaum vom Fleck gekommen. Dagegen erholten sich die Technologiewerte an der Nasdaq von ihren klaren Vortagesverlusten. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren.
Der Dow schloss mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 52'508,27 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 7543,59 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 1,10 Prozent auf 29'586,29 Punkte.
Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet. Ziel sei es, die Möglichkeiten des Irans weiter zu schwächen, Attacken auf die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus auszuüben, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit.
Enttäuschende Geschäftszahlen von IBM und zurückhaltende Aussagen des Chefs Arvind Krishna belasteten nicht nur massiv den Aktienkurs des IT-Urgesteins, sondern auch die gesamte Branche. Die IBM-Papiere brachen um mehr als 25 Prozent ein, was dem höchsten Tagesverlust aller Zeiten für die Aktien entsprach. Das Kursminus seit Jahresbeginn beträgt knapp 27 Prozent.
Verluste verbuchten zudem Salesforce (2,1 Prozent), Adobe (4,3 Prozent), Accenture (2,9 Prozent) und Microsoft (1,6 Prozent).
Der Bankensektor profitierte von überwiegend positiv aufgenommenen Zahlen. Überraschend hohe Einnahmen aus Zinsen und Wertpapierhandel brachten den grossen Geldhäusern der USA im zweiten Quartal unerwartet viel Gewinn. Das grösste Institut JPMorgan erzielte dank seiner Beteiligung am Kreditkartenanbieter Visa sogar den höchsten Quartalsgewinn der Geschichte. Auch bei Goldman Sachs, Wells Fargo und Bank of America ging es überraschend stark aufwärts.
Die JPMorgan-Aktie gewann 2,5 Prozent. Für das Papier von Goldman Sachs ging es an der Spitze des Dow sogar um 9,0 Prozent nach oben. Die Papiere von Bank of America gewannen 1,9 Prozent. Die Anteilscheine von Wells Fargo drehten dagegen ins Minus und verloren 2,7 Prozent. Auch die Kennziffern von Citigroup fielen deutlich stärker aus als von Experten gedacht. Allerdings sackte die Aktie im Zuge der folgenden Analystenkonferenz deutlich ab und notierte 5,3 Prozent im Minus. Experten zufolge hatte die Unternehmensführung Stellenstreichungen und zusätzliche Investitionen angekündigt. Dies könnte im Jahresverlauf die Kosten steigen lassen.
Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber befindet sich mittlerweile in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit dem deutschen Essenslieferanten Delivery Hero, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Die Amerikaner wollten das Unternehmen dabei spürbar höher bewerten als es zuletzt an der Börse wert war, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Uber wolle noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen. Die Uber-Aktien verloren 2,9 Prozent.
Die Aktien von Lucid verloren nach Bekanntwerden eines Berichts über die Prüfung strategischer Optionen durch den US-Elektroauto-Hersteller 16 Prozent. Zuvor waren die Titel mehrfach vom Handel ausgesetzt und hatten in der Spitze 55 Prozent eingebüsst. Einem Medienbericht zufolge arbeitet der Hersteller von Elektrofahrzeugen mit einem Berater für Unternehmensumstrukturierungen zusammen und prüft verschiedene Optionen - darunter die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 oder den Rückzug von der Börse. Das Unternehmen wies den Bericht allerdings zurück.
(cash/SWP/Bloomberg/Reuters)