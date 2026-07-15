Das trockene Wetter der vergangenen Wochen sorgt erneut für Niedrigwasser auf dem Rhein, Europas wichtigster Wasserstrasse. Der Pegel bei Kaub, einem berüchtigten Nadelöhr zwischen Bacharach und Oberwesel, liegt derzeit unter dem Niveau, das in den Dürrejahren 2018 und 2022 Mitte Juli erreicht wurde. Schiffe können nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt daher nur mit verminderter Last fahren. Das treibt die Transportkosten und könnte unter anderem die Rohstoffversorgung der Industrie entlang des Flusses gefährden. «Eine weitere längere Phase mit niedrigem Wasserstand würde die Industrieproduktion wahrscheinlich belasten, was die Herausforderungen für einen ohnehin schon schwachen Sektor noch verschärfen und Abwärtsrisiken für unsere Prognose einer allmählichen Erholung nach dem Energiepreisschock mit sich bringen würde», sagt Martin Ademmer von Bloomberg Economics.