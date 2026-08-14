Wedbush Securities ist jedoch nicht vollends überzeugt, dass der Speicherhersteller seine Versprechen einlösen kann. «Wir bleiben bei vielen zentralen Punkten des Analystentags skeptisch», schrieb Analyst Matt Bryson in einer Notiz an Kunden. «Speziell glauben wir, dass sich Speicher erneut als zyklisch erweisen wird. Das gilt insbesondere angesichts geplanter Kapazitätserweiterungen und der chinesischen Konkurrenz. Auch wenn eine Gefahr für die Fundamentaldaten erst ab 2028 oder später besteht. Wir sind uns zudem unsicher, wie sich die neuen Geschäftsmodelle entwickeln werden. Und wir müssen klare Belege sehen, dass HBF angenommen wird, bevor wir es in unsere Schätzungen einbauen.»