Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lassen die Preise am Rohölmarkt weiter fallen. ‌Die Nordsee-Sorte ⁠Brent verbilligt sich zeitweise um gut vier Prozent auf 84,70 Dollar je Barrel; US-Leichtöl WTI gibt in der Spitze ⁠mehr als drei Prozent auf 79,80 Dollar je Barrel nach. US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, Washington führe «gute Gespräche» mit dem Iran und es ‌bestehe die Chance auf eine Lösung. «Zwar ist der Schiffsverkehr durch die Strasse von ‌Hormus nach wie vor gering, doch der Markt hofft auf ​eine Verbesserung der Lage aufgrund neuer Gespräche zwischen Oman und dem Iran über einen neuen Mechanismus für die Strasse von Hormus», sagte der UBS-Analyst Giovanni Staunovo. Dabei gehe es um einen gemeinsamen regionalen Mechanismus zur Verwaltung der Meerenge auf der Grundlage freiwilliger Gebühren, sagte ein Insider aus der Golfregion der Agentur Reuters.