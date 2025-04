Zudem sei der Wochenstart impulsarm und daher auch an den Märkten entsprechend ruhig verlaufen. In Zürich ist am Montag der lokale Feiertag «Sechseläuten» und am Donnerstag bleiben die Börsen in Teilen Europas wegen des 1. Mai Feiertags geschlossen. Dies dürften manche Marktteilnehmer als Brücke in ein langes Wochenende nützen. Allerdings gewinnt die Bilanzsaison im In- und Ausland am Dienstag so richtig an Fahrt. Dann werden zahlreiche Quartalsberichte veröffentlicht. Auf dem Programm stehen diese Woche unter anderem die Ergebnisse der Bluechip-Unternehmen Novartis, UBS, Logitech, Schindler, Straumann und Sandoz. Zudem werden auch aus den USA zahlreiche Quartalsberichte erwartet und es stehen dort mit dem PCE-Index und den Arbeitsmarktzahlen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Inflations- und Wachstumsdaten gibt es auch aus Europa.